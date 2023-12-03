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Семья с ребенком застряла на машине на берегу Таганрогского залива

Семья с ребенком застряла на машине на берегу Таганрогского залива

3 декабря 2023, 08:51
Фото: Midjourney
В Ростовской области семья с ребенком отправилась к Таганрогскому заливу, но машина увязла в грязи, сообщили они в соцсетях.

Жительница региона рассказала, что ее ребенок захотел попасть на море и она не смогла ему отказать. Поэтому они поехали к Таганрогскому заливу.

Однако их автомобиль сильно увяз в грязи, из-за чего практически не было видно колес. Но судя по опубликованному фото, ребенок совершенно не расстроился из-за застрявшей машины.

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Чем завершилась эта история, пока не раскрывается. Пользователи в комментариях поинтересовались, для чего они вообще заехали в эту грязь.

«Так зачем туда надо было на машине заезжать?», — интересуются местные жители.

«Зато малыш доволен», — пишут подписчики.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Таганрог#Таганрогский залив#Поезд#Ураган#Море
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