Семья с ребенком застряла на машине на берегу Таганрогского залива

Posted Сегодня, 08:51
Published Сегодня, 08:51
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Updated Сегодня, 08:57
Жительница региона рассказала, что ее ребенок захотел попасть на море и она не смогла ему отказать. Поэтому они поехали к Таганрогскому заливу.
Однако их автомобиль сильно увяз в грязи, из-за чего практически не было видно колес. Но судя по опубликованному фото, ребенок совершенно не расстроился из-за застрявшей машины.
Чем завершилась эта история, пока не раскрывается. Пользователи в комментариях поинтересовались, для чего они вообще заехали в эту грязь.
«Так зачем туда надо было на машине заезжать?», — интересуются местные жители.
«Зато малыш доволен», — пишут подписчики.
Ранее ростовский фирменный поезд «Атаман Платов» из-за урагана застрял на берегу моря.