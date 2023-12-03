Стало известно, когда начнется резкое похолодание в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 07:53
Published Сегодня, 07:53
Modified Сегодня, 07:55
Updated Сегодня, 07:55
В воскресенье будет облачная погода, а температура составит +16 градусов. Ветер в этот день усилится до шести метров в секунду.
В понедельник, 4 декабря, похолодает до +5 градусов и могут пройти дожди. Со вторника начнутся заморозки, когда температура опустится до -1 градуса.
В среду будут такие же погодные условия, а с четверга начнется снегопад, который продлится несколько дней. Ветер усилится до восьми метров в секунду.
Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до -4 градусов.
Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.