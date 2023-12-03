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Posted Сегодня, 07:53

Published Сегодня, 07:53

Modified Сегодня, 07:55

Updated Сегодня, 07:55

В Ростове-на-Дону резко похолодает с 4 декабря

Стало известно, когда начнется резкое похолодание в Ростове-на-Дону

3 декабря 2023, 07:53
Фото: Midjourney

В Ростове-на-Дону резко похолодает с 4 декабря

В Ростове-на-Дону на следующей неделе ожидается сильное похолодание, температура опустится ниже нуля градусов, сообщили синоптики.

В воскресенье будет облачная погода, а температура составит +16 градусов. Ветер в этот день усилится до шести метров в секунду.

В понедельник, 4 декабря, похолодает до +5 градусов и могут пройти дожди. Со вторника начнутся заморозки, когда температура опустится до -1 градуса.

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В среду будут такие же погодные условия, а с четверга начнется снегопад, который продлится несколько дней. Ветер усилится до восьми метров в секунду.

Добавим, что в ночное время температура будет опускаться до -4 градусов.

Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год.

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