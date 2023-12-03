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Published Сегодня, 11:12

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Updated Сегодня, 11:14

Осужденного обнаружили повешенным на территории завода в Ростовской области

Труп осужденного нашли на территории завода в Ростовской области

3 декабря 2023, 11:12
Фото: 1MI
Осужденного обнаружили повешенным на территории завода в Ростовской области
В Ростовской области на территории «Исаевского машиностроительного завода» нашли тело человека, сообщает Donday.

Речь идет о предприятии, расположенном в поселке Молодежный Красносулинского района. Издание пишет, что утром 3 декабря в одном из цехов якобы нашли тело повешенного осужденного. Кто это мог сделать, в сообщении не раскрывается.

«После этого вызвали медиков, которые констатировали смерть 35-летнего мужчины», — пишет издание.

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Отмечается, что в 2022 году был открыт Красносулинский исправительный центр, после чего заключенных приняли на работу на предприятие. Добавим, что никакой официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.

Ранее в Ростовской области пьяная сиделка жестоко убила 88-летнюю парализованную бабушку. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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