Труп осужденного нашли на территории завода в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Речь идет о предприятии, расположенном в поселке Молодежный Красносулинского района. Издание пишет, что утром 3 декабря в одном из цехов якобы нашли тело повешенного осужденного. Кто это мог сделать, в сообщении не раскрывается.
«После этого вызвали медиков, которые констатировали смерть 35-летнего мужчины», — пишет издание.
Отмечается, что в 2022 году был открыт Красносулинский исправительный центр, после чего заключенных приняли на работу на предприятие. Добавим, что никакой официальной информации о происшествии не поступало, она уточняется.
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