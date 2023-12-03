«Убийство футбола»: Карпин обвинил снегопад в поражении ФК «Ростов»

«А для игроков ЦСКА снега не было? Или они каждый матч по колено в снегу играют что хорошо привыкли. Пошли отмазки», «Ну конечно, они же в хорошую погоду никогда не проигрывали», «Ростов в этом сезоне в гостях редко когда не проигрывает. При любой погоде», — с сожалением заметили болельщики.