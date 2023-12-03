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Published Сегодня, 14:29

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«Убийство футбола»: Карпин обвинил снегопад в поражении ФК «Ростов»

«Убийство футбола»: Карпин обвинил снегопад в поражении ФК «Ростов»

3 декабря 2023, 14:29
Фото: 1MI
«Убийство футбола»: Карпин обвинил снегопад в поражении ФК «Ростов»

Тренер Валерий Карпин обвинил погоду в провальном матче ФК «Ростов»

Главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин назвал матч в снегопад опрометчивым решением и обвинил в проигрыше своей команды непогоду, видеозапись в пресс-конференции появилась в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, 3 декабря в Москве состоялся матч между командами «ЦСКА» и «Ростов». Еще утром обсуждалась возможность переноса матча на дату с благоприятными погодными условиями, однако игра состоялась — ФК «Ростов» проиграл с разгромным счетом 2:0.

Уже позднее во время пресс-конференции главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не одобрил решение играть во время снегопада и усомнился в умственных способностях того, кто позволил игрокам встретиться на занесенной снегом арене.

ФК «Ростов» проиграл «ЦСКА» со счетом 2:0
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«Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть идиотом[прим. редакции — слово изменили из соображений цензуры и недопустимости использования эйблизма], чтобы принимать решение тут играть[…]То, что вы увидели, это убийство футбола», — возмутился звездный тренер.

«А для игроков ЦСКА снега не было? Или они каждый матч по колено в снегу играют что хорошо привыкли. Пошли отмазки», «Ну конечно, они же в хорошую погоду никогда не проигрывали», «Ростов в этом сезоне в гостях редко когда не проигрывает. При любой погоде», — с сожалением заметили болельщики.

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