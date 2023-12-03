«Убийство футбола»: Карпин обвинил снегопад в поражении ФК «Ростов»

Posted Сегодня, 14:29
Published Сегодня, 14:29
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Напомним, 3 декабря в Москве состоялся матч между командами «ЦСКА» и «Ростов». Еще утром обсуждалась возможность переноса матча на дату с благоприятными погодными условиями, однако игра состоялась — ФК «Ростов» проиграл с разгромным счетом 2:0.
Уже позднее во время пресс-конференции главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин заявил, что не одобрил решение играть во время снегопада и усомнился в умственных способностях того, кто позволил игрокам встретиться на занесенной снегом арене.
«Я до игры все сказал. Не знаю, кто принимал решение, но надо быть идиотом[прим. редакции — слово изменили из соображений цензуры и недопустимости использования эйблизма], чтобы принимать решение тут играть[…]То, что вы увидели, это убийство футбола», — возмутился звездный тренер.
«А для игроков ЦСКА снега не было? Или они каждый матч по колено в снегу играют что хорошо привыкли. Пошли отмазки», «Ну конечно, они же в хорошую погоду никогда не проигрывали», «Ростов в этом сезоне в гостях редко когда не проигрывает. При любой погоде», — с сожалением заметили болельщики.