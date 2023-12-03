В Ростове побили температурный рекорд 60-летней давности

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
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Updated Сегодня, 12:50
В воскресенье, 3 декабря, в Ростовской области и Ростове-на-Дону в частности установилась необычайно теплая погода, в южной столице температура воздуха на пике достигла +16 градусов.
Это самое теплое 3 декабря, зафиксированное за последние 62 года наблюдений, ранее самым теплым днем считалось 3 декабря 1961 года, когда столбики термометров поднялись до +15,1 градуса. Вместе с этим самой низкой температурой, зафиксированной за время наблюдений, стали -24 градуса, зарегистрированные 3 декабря 1921 года.
Ранее дончанам предсказали аномально теплый декабрь с большим количеством осадков.