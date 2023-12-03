В Ростове побили температурный рекорд 60-летней давности

Это самое теплое 3 декабря, зафиксированное за последние 62 года наблюдений, ранее самым теплым днем считалось 3 декабря 1961 года, когда столбики термометров поднялись до +15,1 градуса. Вместе с этим самой низкой температурой, зафиксированной за время наблюдений, стали -24 градуса, зарегистрированные 3 декабря 1921 года.