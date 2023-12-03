В Ростове потратят 124 млн рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы

В конце ноября ГБУ РО «Городская больница №4» в Ростове опубликовала электронный аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя ремонт зданий больницы. Речь идет о капитальном ремонте девяти зданий, расположенных в районе проспекта Богатяновский Спуск, 27/улицы Социалистическая, 160. Часть из зданий, согласно разрешению на проведение работ, относится к комплексу Александровской еврейской больницы, включенного в список объектов культурного наследия региона.