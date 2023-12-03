В Ростове потратят 124 млн рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы

Posted Сегодня, 17:11
Published Сегодня, 17:11
Modified Сегодня, 17:13
Updated Сегодня, 17:13
В конце ноября ГБУ РО «Городская больница №4» в Ростове опубликовала электронный аукцион для поиска подрядчика, который возьмет на себя ремонт зданий больницы. Речь идет о капитальном ремонте девяти зданий, расположенных в районе проспекта Богатяновский Спуск, 27/улицы Социалистическая, 160. Часть из зданий, согласно разрешению на проведение работ, относится к комплексу Александровской еврейской больницы, включенного в список объектов культурного наследия региона.
Максимальная стоимость работ составляет 124 миллиона рублей, за эти средства подрядчику предстоит провести комплекс монтажных и строительных работ, замену инженерных коммуникаций, а также вывезти с территории строительный мусор с его последующей утилизацией.
Победителя конкурса объявят 8 декабря, к работам необходимо приступить не позднее 1 марта 2024 года, чтобы успеть выполнить контракт к концу календарного 2025 года.
Ранее в Госэкспертизе одобрили проект капремонта Дворца спорта.