В Ростове рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега

Posted Сегодня, 17:54
Published Сегодня, 17:54
Modified Сегодня, 17:56
Updated Сегодня, 17:56
Согласно прогнозам синоптиков, ночь на 4 декабря обойдется без осадков, однако утро понедельника принесет ростовчанам дожди, мокрый снег и туман. Скорость ветра усилится до 11 метров в секунду, а температура буквально рухнет с +16 градусов до +3 градусов за одни сутки.
Вторник окажется еще холоднее, возможно налипание мокрого снега на деревья и ЛЭП, температура воздуха опустится ниже нуля и достигнет отметки -4 градуса.
К середине рабочей недели в Ростове ударят шестиградусные морозы, а город накроет порывистым ветром скоростью до 18 метров в секунду.
Ранее синоптики предсказали дончанам аномальную погоду в декабре.