В Ростове рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега

Согласно прогнозам синоптиков, ночь на 4 декабря обойдется без осадков, однако утро понедельника принесет ростовчанам дожди, мокрый снег и туман. Скорость ветра усилится до 11 метров в секунду, а температура буквально рухнет с +16 градусов до +3 градусов за одни сутки.