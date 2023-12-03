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Posted Сегодня, 17:54

Published Сегодня, 17:54

Modified Сегодня, 17:56

Updated Сегодня, 17:56

В Ростове рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега

В Ростове рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега

3 декабря 2023, 17:54
Фото: 1MI
В Ростове рабочая неделя начнется с дождей и мокрого снега
Синоптики предсказали жителям Ростова-на-Дону резкое похолодание до -6 градусов, дожди и мокрый снег, об этом сообщили в Ростовском гидрометцентре.

Согласно прогнозам синоптиков, ночь на 4 декабря обойдется без осадков, однако утро понедельника принесет ростовчанам дожди, мокрый снег и туман. Скорость ветра усилится до 11 метров в секунду, а температура буквально рухнет с +16 градусов до +3 градусов за одни сутки.

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Вторник окажется еще холоднее, возможно налипание мокрого снега на деревья и ЛЭП, температура воздуха опустится ниже нуля и достигнет отметки -4 градуса.

К середине рабочей недели в Ростове ударят шестиградусные морозы, а город накроет порывистым ветром скоростью до 18 метров в секунду.

Ранее синоптики предсказали дончанам аномальную погоду в декабре.

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