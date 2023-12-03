В Ростове тарифы на вывоз мусора вырастут почти в два раза в 2024 году

В то же время сообщалось, что с 1 июля 2024 года предельный тариф увеличится примерно на 100 рублей — до 794,6 рубля за кубометр (+13,9%). Однако недавно было принято решение существенно увеличить тариф — до 1246,3 рубля за кубометр (+78,6%).