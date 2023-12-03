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Posted 3 декабря 2023, 11:29

Published 3 декабря 2023, 11:29

Modified 3 декабря 2023, 11:31

Updated 3 декабря 2023, 11:31

В Ростове тарифы на вывоз мусора вырастут почти в два раза в 2024 году

В Ростове тарифы на вывоз мусора вырастут почти в два раза в 2024 году

3 декабря 2023, 11:29
Фото: Диана Троянская. rostovgazeta.ru. В Ростове тарифы на вывоз мусора вырастут почти в два раза в 2024 году
В Ростове планируют увеличить предельный тариф на вывоз практически вдвое, об этом сообщили донские СМИ.

Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на региональную службу по тарифам Ростовской области объявил, что с 1 июля 2024 года ростовский регоператор увеличит цены за вывоз мусора почти в два раза. При этом реальный тариф для потребителей услуги увеличится примерно на 9,5%.

Последний раз предельные тарифы меняли в конце 2022 года, установив стоимость услуги вывоза мусора на отметке 697,6 рубля за кубический метр отходов до 30 июня 2024 года.

В то же время сообщалось, что с 1 июля 2024 года предельный тариф увеличится примерно на 100 рублей — до 794,6 рубля за кубометр (+13,9%). Однако недавно было принято решение существенно увеличить тариф — до 1246,3 рубля за кубометр (+78,6%).

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В правительстве на запрос издания объявили, что речи о росте тарифы вдвое для ростовчан не идет.

«Рост тарифа для населения будет ограничен: по прогнозам, он составит не более 9,5%», — заявили власти.

Ранее эксперт рассказал о том, как регоператоры зарабатывают на стихийных свалках и отсутствии мульд для крупногабаритного мусора.

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