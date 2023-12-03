В Ростове тарифы на вывоз мусора вырастут почти в два раза в 2024 году

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Портал «РБК. Ростов» со ссылкой на региональную службу по тарифам Ростовской области объявил, что с 1 июля 2024 года ростовский регоператор увеличит цены за вывоз мусора почти в два раза. При этом реальный тариф для потребителей услуги увеличится примерно на 9,5%.
Последний раз предельные тарифы меняли в конце 2022 года, установив стоимость услуги вывоза мусора на отметке 697,6 рубля за кубический метр отходов до 30 июня 2024 года.
В то же время сообщалось, что с 1 июля 2024 года предельный тариф увеличится примерно на 100 рублей — до 794,6 рубля за кубометр (+13,9%). Однако недавно было принято решение существенно увеличить тариф — до 1246,3 рубля за кубометр (+78,6%).
В правительстве на запрос издания объявили, что речи о росте тарифы вдвое для ростовчан не идет.
«Рост тарифа для населения будет ограничен: по прогнозам, он составит не более 9,5%», — заявили власти.
Ранее эксперт рассказал о том, как регоператоры зарабатывают на стихийных свалках и отсутствии мульд для крупногабаритного мусора.