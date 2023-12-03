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Published Сегодня, 11:51

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Updated Сегодня, 11:53

В Ростовской области автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон»

В Ростовской области автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон»

3 декабря 2023, 11:51
Фото: Midjourney
В Ростовской области автомобилистов предупредили о ливнях на трассе М-4 «Дон»
В Ростовской области 3 декабря ожидаются ливни и мокрый снег на трассе М-4 «Дон», об этом сообщила пресс-служба компании «Автодор».

В воскресенье, 3 декабря, в ГК «Автодор» объявили, что в ближайшие сутки на всей трассе М-4 «Дон» будут наблюдаться неблагоприятные метеорологические явления.

Так автомобилистов, проезжающих в Тульской, Липецкой и Московской областях, предупредили о снегопаде, водителей в Воронежской области — о снеге с дождем.

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В то же время в Ростовской области ожидаются обильные ливни, которые могут сменяться мокрым снегом при понижении температуры.

Автомобилистов просят быть внимательными за рулем, избегать резких и непредсказуемых маневров, а также соблюдать дистанцию с другими транспортными средствами и придерживаться безопасной скорости движения.

Днем ранее из-за дорожных работ на М-4 «Дон» возникли многокилометровые пробки.

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