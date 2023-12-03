В Ростовской области на охрану автомобильных мостов потратят 62,2 млн рублей

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В конце ноября Минтранс Ростовской области выбрал подрядчика, который возьмет на себя работы по охране мостов на территории региона. Объектом охраны станут 12 автомобильных путепроводов через реку Дон, судоходный канал, Северский Донец, мосты на трассе из Котельниково в Песчанокопск, мосты через реку Кумшак, протоку Задонская и реку Маныч.
Согласно наряд-заданию, подрядчику ФГУП «УВО Минтранса России» предстоит выставить на этих мостах от одного до четырех постов охраны, в общей сложности 28 постов охраны, а также один круглосуточный диспетчерский пост, координирующий работу персонала и контролирующий ситуацию на дорогах. Круглосуточная охрана мостов будет осуществляться с 1 декабря 2023 года по 23 июля 2024 года[прим. редакции — эта дата указана сроком исполнения контракта].
В обязанности охраны войдет защита транспортной инфраструктуры от противоправных действий, в том числе терактов, угрожающих безопасности транспорта, жизни и здоровью людей. Кроме того, охрана должна будет обеспечить соблюдение пропускного режима и не допускать преступлений на вверенной им территории. Стоимость работ оценили в 62,24 миллиона рублей.
Ранее аналогичный тендер объявили для защиты мостов в Ростове-на-Дону.