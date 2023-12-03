В Ростовской области на охрану автомобильных мостов потратят 62,2 млн рублей

Согласно наряд-заданию, подрядчику ФГУП «УВО Минтранса России» предстоит выставить на этих мостах от одного до четырех постов охраны, в общей сложности 28 постов охраны, а также один круглосуточный диспетчерский пост, координирующий работу персонала и контролирующий ситуацию на дорогах. Круглосуточная охрана мостов будет осуществляться с 1 декабря 2023 года по 23 июля 2024 года[прим. редакции — эта дата указана сроком исполнения контракта].