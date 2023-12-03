Власти не могут вернуть земли, где работали аксайские рынки

Posted Сегодня, 09:24
Published Сегодня, 09:24
Modified Сегодня, 09:26
Updated Сегодня, 09:26
По информации Bloknot-rostov, администрация района не может оформить право собственности, так как эти участки находятся под арестом. А налоговые счета приходят на имя прежних владельцев.
«Платить налоги за вид разрешенного использования „рынки“ приходится высокие. Но рынки уже не работают и дохода у семей обвиняемых от них нет», — уточнило издание.
Отмечается, что адвокаты пытаются убедить суд в отсутствии необходимости продлевать арест на недвижимость жен и дочерей фигурантов.
Напомним, что рынки закрыли в апреле 2021 года, после чего суд признал их незаконными. А фигурантами уголовных дел стали бизнесмены.
Позже стало известно, как застроят территорию аксайских рынков в Ростовской области.