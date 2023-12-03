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Published Сегодня, 09:24

Modified Сегодня, 09:26

Updated Сегодня, 09:26

Власти не могут вернуть земли, где работали аксайские рынки

Власти не могут вернуть земли, где работали аксайские рынки

3 декабря 2023, 09:24
Фото: 1MI
В Ростовской области не получается вернуть в собственность Аксайского района земли, где ранее работали рынки, сообщают СМИ.

По информации Bloknot-rostov, администрация района не может оформить право собственности, так как эти участки находятся под арестом. А налоговые счета приходят на имя прежних владельцев.

«Платить налоги за вид разрешенного использования „рынки“ приходится высокие. Но рынки уже не работают и дохода у семей обвиняемых от них нет», — уточнило издание.

Стало известно, как застроят территорию аксайских рынков в Ростовской области
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Отмечается, что адвокаты пытаются убедить суд в отсутствии необходимости продлевать арест на недвижимость жен и дочерей фигурантов.

Напомним, что рынки закрыли в апреле 2021 года, после чего суд признал их незаконными. А фигурантами уголовных дел стали бизнесмены.

Позже стало известно, как застроят территорию аксайских рынков в Ростовской области.

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