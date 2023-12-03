Врач из Ростова Ирина Татти и ее дочь вышли на митинг в Израиле

Posted Сегодня, 05:38
Published Сегодня, 05:38
Modified Сегодня, 05:40
Updated Сегодня, 05:40
В прошедшем накануне митинге приняли участие тысячи человек. Врач-фтизиатр из Ростова Ирина Татти больше месяца находилась со своей дочерью и ее сыном в плену. Женщины пришли на митинг, чтобы поддержать семьи тех, кто все еще находится в заложниках ХАМАС.
Между тем внук Татти Александр Труфанов все еще находится в плену. ХАМАС освободил его невесту, гражданку Израиля. О его судьбе пока ничего не известно.
Напомним, 29 ноября было опубликовано видео освобождения Ирины Татти и ее дочери. Затем стало известно, что в Израиль из Газы привезли невесту внука Татти — израильтянку Сапир Коэн.