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Ростовский врач Ирина Татти и ее дочь выступили на митинге в Израиле

Врач из Ростова Ирина Татти и ее дочь вышли на митинг в Израиле

3 декабря 2023, 05:38
Фото: 1MI
Ростовский врач Ирина Татти и ее дочь выступили на митинге в Израиле
Освобожденные из плена ХАМАС 73-летняя врач Ирина Татти и ее дочь Елена Труфанова выступили на митинге в Тель-Авиве, сообщает РИА Новости.

В прошедшем накануне митинге приняли участие тысячи человек. Врач-фтизиатр из Ростова Ирина Татти больше месяца находилась со своей дочерью и ее сыном в плену. Женщины пришли на митинг, чтобы поддержать семьи тех, кто все еще находится в заложниках ХАМАС.

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Между тем внук Татти Александр Труфанов все еще находится в плену. ХАМАС освободил его невесту, гражданку Израиля. О его судьбе пока ничего не известно.

Напомним, 29 ноября было опубликовано видео освобождения Ирины Татти и ее дочери. Затем стало известно, что в Израиль из Газы привезли невесту внука Татти — израильтянку Сапир Коэн.

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