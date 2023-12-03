Врач из Ростова Ирина Татти и ее дочь вышли на митинг в Израиле

В прошедшем накануне митинге приняли участие тысячи человек. Врач-фтизиатр из Ростова Ирина Татти больше месяца находилась со своей дочерью и ее сыном в плену. Женщины пришли на митинг, чтобы поддержать семьи тех, кто все еще находится в заложниках ХАМАС.