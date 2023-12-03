Врач рассказал о пользе кофе для человека

Posted Сегодня, 10:10
Published Сегодня, 10:10
Modified Сегодня, 10:12
Updated Сегодня, 10:12
Он рассказал изданию «Лайф», что кофе помогает ускорить обменные процессы в организме и дает возможность сосредоточиться.
«Его употребление помогает в борьбе с депрессией путем увеличения выработки дофамина — гормона счастья. Умеренное употребление кофе, то есть не более трех-четырех чашек в день, способно уменьшить риск развития некоторых видов онкозаболеваний, таких как рак кожи и молочных желез», — уточнил собеседник.
Он добавил, что это, вероятно, связано с антиоксидантными свойствами напитка.
Ранее ростовчанам рассказали, для кого могут быть опасны популярные соусы. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
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