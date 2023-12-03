Врач рассказал о пользе кофе для человека

«Его употребление помогает в борьбе с депрессией путем увеличения выработки дофамина — гормона счастья. Умеренное употребление кофе, то есть не более трех-четырех чашек в день, способно уменьшить риск развития некоторых видов онкозаболеваний, таких как рак кожи и молочных желез», — уточнил собеседник.