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Posted Сегодня, 10:10

Published Сегодня, 10:10

Modified Сегодня, 10:12

Updated Сегодня, 10:12

Врач рассказал о пользе кофе для человека

Врач рассказал о пользе кофе для человека

3 декабря 2023, 10:10
Фото: Midjourney
Кофе содержит кофеин, который является естественным стимулятором для нашей нервной системы, сообщил врач Денис Банный.

Он рассказал изданию «Лайф», что кофе помогает ускорить обменные процессы в организме и дает возможность сосредоточиться.

«Его употребление помогает в борьбе с депрессией путем увеличения выработки дофамина — гормона счастья. Умеренное употребление кофе, то есть не более трех-четырех чашек в день, способно уменьшить риск развития некоторых видов онкозаболеваний, таких как рак кожи и молочных желез», — уточнил собеседник.

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Он добавил, что это, вероятно, связано с антиоксидантными свойствами напитка.

Ранее ростовчанам рассказали, для кого могут быть опасны популярные соусы. С материалом на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

Также стало известно, какая рыба полезна для сердца.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Здоровье#Последние новости Ростова на сегодня#Кофе#Антиоксиданты#Депрессия
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