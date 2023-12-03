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Published Сегодня, 13:23

Modified Сегодня, 13:25

Updated Сегодня, 13:25

Житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина

Житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина

3 декабря 2023, 13:23
Фото: 1MI
Житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина
В Батайске ищут участника потасовки у магазина бытовой техники, который отправил в больницу своего противника, об этом сообщил местный Telegram-канал.

В воскресенье, 3 декабря, Telegram-канал «Батайск город» объявил, что правоохранители начали поиски злоумышленника, который нанес травму своему оппонненту во время драки.

Подписчица рассказала изданию, что 2 декабря около 19.00 мск на улице Кирова рядом с магазином бытовой техники произошла потасовка между персоналом и двумя местными жителями. По словам девушки, мужчина в форме магазина и его возможный коллега перекинули батайчанина через перила у входа в магазин, что привело в потери сознания потерпевшим. После того, как один противник вышел из строя, сотрудники избили его товарища. По словам девушки, причиной ожесточенного конфликта стало то, что один из избитых справил нужду рядом с магазином. К месту конфликта вызвали скорую помощь.

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По словам авторов канала, в донскую полицию поступило сообщение о причинении вреда здоровью местного жителя.

«В результате последний был доставлен в медицинское учреждение. Полицейскими принимаются меры, направленные на установление и задержание скрывшегося участника конфликта», — цитируют полицию авторы канала.

Ранее полиция проверила сообщения о массовой драке в Таганроге.

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