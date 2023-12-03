Житель Батайска отправил в больницу хулигана, справившего нужду у магазина

Подписчица рассказала изданию, что 2 декабря около 19.00 мск на улице Кирова рядом с магазином бытовой техники произошла потасовка между персоналом и двумя местными жителями. По словам девушки, мужчина в форме магазина и его возможный коллега перекинули батайчанина через перила у входа в магазин, что привело в потери сознания потерпевшим. После того, как один противник вышел из строя, сотрудники избили его товарища. По словам девушки, причиной ожесточенного конфликта стало то, что один из избитых справил нужду рядом с магазином. К месту конфликта вызвали скорую помощь.