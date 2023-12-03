Жителей на границе Ростовской области предупредили о взрывах в ЛНР

Posted Сегодня, 16:38
Published Сегодня, 16:38
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Updated Сегодня, 16:40
В воскресенье, 3 декабря, около двух часов дня жители города Гуково стали сообщать о грохоте, похожем на взрывы, который было слышно в небе над Ростовской областью.
Ситуацию землякам решил объяснить глава местной администрации Евгений Гриненко, который заявил, что услышанные дончанами взрывы доносятся со стороны Луганской Народной Республики.
«Все службы города работают в штатном режиме. Поводов для беспокойства нет! Не подвергайтесь панике, доверяйте только официальным источникам», — сообщил глава городской администрации, позднее попросив земляков воздержаться от распространения информации и видео о работе ВС РФ.
«Прошу отдавать себе отчет, что уточнение информации по действиям наших Вооруженных Сил в первую очередь интересно нашим недругам», — добавил чиновник.
Ранее власти Ростовской области заявили, что не имеют информации о работе систем ПВО 2 декабря.