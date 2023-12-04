Археологи обнаружили древние меотские святилища в Ростовской области

Posted 4 декабря 2023, 13:32
Published 4 декабря 2023, 13:32
Modified 4 декабря 2023, 13:34
Updated 4 декабря 2023, 13:34
В понедельник, 4 декабря, стало известно, что археологам Азовского музея-заповедника впервые удалось обнаружить древнее святилище. Находку обнаружили на территориях, где в XIV веке находился город Азак, появившийся в эпоху Золотой Орды. Самому святилищу более 1800 лет — его возвели во II веке нашей эры.
Кандидат исторических наук, заведующий отделом археологии музея Андрей Масловский рассказал, что такая находка для Азова первая, святилища обнаружили в районе раскопок на улице Ломоносова, 41.
«Одно из святилищ представляет собой яму три метра в диаметре и два метра глубиной, посередине которой оставлен материковый останец, вокруг которого вырыта кольцевая траншея, сужающаяся ко дну. Посередине ям расположен конус со срезанной вершиной. Как я могу догадываться, жертвоприношения совершались именно на нем», — сообщил историк Масловский.
По словам эксперта, оба обнаруженных святилища находились довольно далеко от меотского городища и могильника, а потому их находка является удивительным совпадением. Кроме самих святилищ в ямах обнаружили немного древней керамики.
Ранее в музее-заповеднике Азова выставили череп мамонта.