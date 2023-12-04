Археологи обнаружили древние меотские святилища в Ростовской области

«Одно из святилищ представляет собой яму три метра в диаметре и два метра глубиной, посередине которой оставлен материковый останец, вокруг которого вырыта кольцевая траншея, сужающаяся ко дну. Посередине ям расположен конус со срезанной вершиной. Как я могу догадываться, жертвоприношения совершались именно на нем», — сообщил историк Масловский.