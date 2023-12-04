Автобус №77 насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Происшествие случилось на улице Добровольского в ночь на понедельник, 4 декабря. Водитель автобуса, который курсирует по маршруту №77, не стал пропускать пешехода и сбил его.
«Пострадавший в это время переходил дорогу в неустановленном месте. Он погиб от полученных травм, ему было 62 года», — уточнили в управлении.
Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.
Ранее два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу. Материал на эту тему читайте по ссылке.
До этого стало известно, что Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили.