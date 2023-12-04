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Маршрутный автобус насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

Автобус №77 насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону

4 декабря 2023, 09:14
Фото: rostovgazeta.ru
Маршрутный автобус насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
В Ростове-на-Дону под колесами маршрутного автобуса погиб пешеход, сообщили в региональном УГИБДД.

Происшествие случилось на улице Добровольского в ночь на понедельник, 4 декабря. Водитель автобуса, который курсирует по маршруту №77, не стал пропускать пешехода и сбил его.

«Пострадавший в это время переходил дорогу в неустановленном месте. Он погиб от полученных травм, ему было 62 года», — уточнили в управлении.

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Отмечается, что сейчас устанавливаются все обстоятельства аварии.

Ранее два грузовика столкнулись на трассе Ростов — Азов, перекрыв дорогу. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого стало известно, что Ростов-на-Дону вошел в топ-3 городов, где «погибают» автомобили.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Авария#Последние новости Ростова на сегодня#УГИБДД#Пешеход#Происшествия
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