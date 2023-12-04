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Более 46 тонн Дедов Морозов прибыли в Ростовскую область

Более 46 тонн Дедов Морозов прибыли в Ростовскую область

4 декабря 2023, 11:53
Фото: rostovgazeta.ru
Более 46 тонн Дедов Морозов прибыли в Ростовскую область

Ростовская область получила 45 тонн фигурок Дедов Морозов и драконов

В Ростовскую область доставили более 46 тонн фигурок Дедов Морозов и драконов к Новому году, сообщает Южное таможенное управление.

Всего таможенники оформили импорт на 1,1 тысячи тонн новогодних товаров. Их привезли в течение октября и ноября этого года.

Регион получил 63 тонны елей, в том числе натуральных, а также 355 тонн елочных игрушек, гирлянд, мишуры, конфетти. Были и 388 тонн новогодних конфетных наборов.

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Кроме того, в регион ввезли пиротехнику, хотя ее запуск запрещен с 1 декабря. Ограничения на использование фейерверков снимут в области 1 марта 2024 года.

Ранее в Ростове рабочие занялись установкой центральной городской ели у парка имени Максима Горького. Увидеть фотографии можно по ссылке.

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