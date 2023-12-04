Более 46 тонн Дедов Морозов прибыли в Ростовскую область

Posted Сегодня, 11:53
Published Сегодня, 11:53
Modified Сегодня, 11:55
Updated Сегодня, 11:55
Всего таможенники оформили импорт на 1,1 тысячи тонн новогодних товаров. Их привезли в течение октября и ноября этого года.
Регион получил 63 тонны елей, в том числе натуральных, а также 355 тонн елочных игрушек, гирлянд, мишуры, конфетти. Были и 388 тонн новогодних конфетных наборов.
Кроме того, в регион ввезли пиротехнику, хотя ее запуск запрещен с 1 декабря. Ограничения на использование фейерверков снимут в области 1 марта 2024 года.
Ранее в Ростове рабочие занялись установкой центральной городской ели у парка имени Максима Горького. Увидеть фотографии можно по ссылке.