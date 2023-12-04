Будет ли снег на Новый год в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:29
Published Сегодня, 11:29
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Днем 31 декабря погода будет облачной, с порывами ветра до 5 метров в секунду. Средняя температура воздуха ожидается около +3 градусов. Осадков в течение дня ждать не стоит, не будет их и ночью, но может похолодать.
В самую новогоднюю ночь температура опустится до -5 градусов, из-за чего либо придется теплее одеваться, либо праздновать в помещении.
Днем 1 января столбики термометров покажут -2 градуса и выглянет солнце. Но в следующие несколько дней будет облачно и начнутся заморозки в дневное время, температура будет опускаться до -2 градусов.
Ранее стало известно, что жителям донского региона могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды.