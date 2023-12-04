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Posted Сегодня, 11:29

Published Сегодня, 11:29

Modified Сегодня, 11:31

Updated Сегодня, 11:31

Будет ли снег на Новый год в Ростовской области

Будет ли снег на Новый год в Ростовской области

4 декабря 2023, 11:29
Фото: 1MI
Будет ли снег на Новый год в Ростовской области
В Ростовской области синоптики составили предварительные прогнозы погоды на Новый год и рассказали, стоит ли ждать снегопада.

Днем 31 декабря погода будет облачной, с порывами ветра до 5 метров в секунду. Средняя температура воздуха ожидается около +3 градусов. Осадков в течение дня ждать не стоит, не будет их и ночью, но может похолодать.

В самую новогоднюю ночь температура опустится до -5 градусов, из-за чего либо придется теплее одеваться, либо праздновать в помещении.

Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды
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Днем 1 января столбики термометров покажут -2 градуса и выглянет солнце. Но в следующие несколько дней будет облачно и начнутся заморозки в дневное время, температура будет опускаться до -2 градусов.

Ранее стало известно, что жителям донского региона могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды.

#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ветер#Погода#Новый год#Последние новости Ростова на сегодня#Снегопад#Осадки#Температура
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