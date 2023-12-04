Даже в Новый год: названы точные даты магнитных бурь в декабре

Posted Сегодня, 09:14
Published Сегодня, 09:14
Modified Сегодня, 09:16
Updated Сегодня, 09:16
Первая магнитная буря будет в понедельник, 4 декабря, но на следующий день останутся небольшие возмущения. А далее ситуация нормализуется на несколько дней.
Следующая магнитная буря ожидается с 18 по 19 декабря, после чего два дня будет тихо. Но вновь о себе буря даст знать 22 числа, а после на день прогнозируют небольшие возмущения.
С 24 по 30 декабря все будет спокойно, а 31 числа опять вернется магнитная буря. Добавим, что в эти периоды жители региона могут испытывать бессонницу, нервозность и упадок сил.
Ранее стало известно, что мощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.