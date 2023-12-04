rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:14

Published Сегодня, 09:14

Modified Сегодня, 09:16

Updated Сегодня, 09:16

Даже в Новый год: стали известны точные даты магнитных бурь в декабре

Даже в Новый год: названы точные даты магнитных бурь в декабре

4 декабря 2023, 09:14
Фото: rostovgazeta.ru
Даже в Новый год: стали известны точные даты магнитных бурь в декабре

Магнитная буря подпортит здоровье жителям Ростовской области в Новый год

В Ростовской области в течение декабря периодически будут возникать магнитные бури, следует из размещенного прогноза.

Первая магнитная буря будет в понедельник, 4 декабря, но на следующий день останутся небольшие возмущения. А далее ситуация нормализуется на несколько дней.

Следующая магнитная буря ожидается с 18 по 19 декабря, после чего два дня будет тихо. Но вновь о себе буря даст знать 22 числа, а после на день прогнозируют небольшие возмущения.

Астроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан, и что делать
Узнать подробнее
Добавим, что в эти периоды жители региона могут испытывать бессонницу, нервозность и упадок сил.Добавим, что в эти периоды жители региона могут испытывать бессонницу, нервозность и упадок сил.
Добавим, что в эти периоды жители региона могут испытывать бессонницу, нервозность и упадок сил.
Фото: tеsis.xrаs.ru / rostovgazeta.ru

С 24 по 30 декабря все будет спокойно, а 31 числа опять вернется магнитная буря. Добавим, что в эти периоды жители региона могут испытывать бессонницу, нервозность и упадок сил.

Ранее стало известно, что мощная солнечная буря оставит дончан без интернета в начале 2024 года. Материал на эту тему читайте по ссылке.

Читайте также:
«Солнце спешит»: ростовский астроном предупредил о нарастании магнитных бурьАстроном Невский рассказал, как магнитные бури влияют на ростовчан, и что делатьВ Ростовской области могут начать рассылать уведомления о магнитных бурях
#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Прогноз#Последние новости Ростова на сегодня#Интернет#Магнитные бури#Декабрь
Подпишитесь
Синоптики дали неутешительный прогноз на Новый год в Ростовской области
Сегодня, 07:35
Задержания судей могут пройти в разных городах Ростовской области по делу Золотаревой
Сегодня, 07:08
Температура в Ростовской области упадет до -12 градусов
Сегодня, 06:44
В ростовском музее выставили картину Айвазовского с необычным свойством
Сегодня, 06:36
В Ростове потратят 124 млн рублей на ремонт зданий Александровской еврейской больницы
Вчера, 17:11
Жителей на границе Ростовской области предупредили о взрывах в ЛНР
Вчера, 16:38