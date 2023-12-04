Posted Сегодня, 09:40
Published Сегодня, 09:40
Modified Сегодня, 09:50
Updated Сегодня, 09:50
Во-первых, откажитесь от алкоголя. Хороший алкоголь слишком дорогой, а дешевый может быть опасным для здоровья. Начните Новый год без алкоголя и получите больше удовольствия. Вы можете сесть за руль и отправиться куда-нибудь прямо в новогоднюю ночь, пишет Pravda.Ru.
Во-вторых, исключите мясные деликатесы. Откажитесь от мясных нарезок и колбас, которые содержат много вредных насыщенных жиров. Приготовьте лобио вместо этого — бобы, которые являются отличным источником растительных белков. В качестве основного блюда выберите рыбу, такую как лосось, которая содержит ценные ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Сократите потребление икры, так как это дорогой продукт, хотя и полезный при умеренном употреблении.
И наконец, не бойтесь добавить майонез. В умеренных количествах он может быть полезным. Майонез на основе растительных масел содержит ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Количество холестерина в современном майонезе минимально, так как он получается из яичных желтков, но их количество в майонезе очень небольшое, а польза от витаминов и полиненасыщенных жирных кислот из желтков значительна.