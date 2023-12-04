Диетолог рассказал, как можно сэкономить на подготовке к Новому году

И наконец, не бойтесь добавить майонез. В умеренных количествах он может быть полезным. Майонез на основе растительных масел содержит ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Количество холестерина в современном майонезе минимально, так как он получается из яичных желтков, но их количество в майонезе очень небольшое, а польза от витаминов и полиненасыщенных жирных кислот из желтков значительна.