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Published Сегодня, 09:40

Modified Сегодня, 09:50

Updated Сегодня, 09:50

Диетолог рассказал, как можно сэкономить на подготовке к Новому году

4 декабря 2023, 09:40
Многие перед Новым годом задаются вопросом, как можно сэкономить на праздничном столе. Диетолог-консультант Алексей Кабанов посоветовал провести ЗОЖ-праздник.

Во-первых, откажитесь от алкоголя. Хороший алкоголь слишком дорогой, а дешевый может быть опасным для здоровья. Начните Новый год без алкоголя и получите больше удовольствия. Вы можете сесть за руль и отправиться куда-нибудь прямо в новогоднюю ночь, пишет Pravda.Ru.

Во-вторых, исключите мясные деликатесы. Откажитесь от мясных нарезок и колбас, которые содержат много вредных насыщенных жиров. Приготовьте лобио вместо этого — бобы, которые являются отличным источником растительных белков. В качестве основного блюда выберите рыбу, такую как лосось, которая содержит ценные ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Сократите потребление икры, так как это дорогой продукт, хотя и полезный при умеренном употреблении.

И наконец, не бойтесь добавить майонез. В умеренных количествах он может быть полезным. Майонез на основе растительных масел содержит ненасыщенные жиры и омега-кислоты. Количество холестерина в современном майонезе минимально, так как он получается из яичных желтков, но их количество в майонезе очень небольшое, а польза от витаминов и полиненасыщенных жирных кислот из желтков значительна.

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