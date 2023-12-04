Эксперт Абросимов рассказал, почему ростовчане слышат ПВО за пределами региона

Posted Сегодня, 15:44
Published Сегодня, 15:44
Modified Сегодня, 15:46
Updated Сегодня, 15:46
Напомним, что ростовчане заявили о звуках взрывов, которые услышали 4 декабря в нескольких частях Ростова. Ростовские власти подтвердили, что опять были задействованы системы ПВО, которые отрабатывают по целям за пределами области.
Политолог разъясняет, что звуки взрывов, которые происходят за пределами Ростовской области, зачастую, хорошо слышны и в Ростове. Нередко ростовчане ассоциируют со звуком взрыва и переход запущенной ракеты на сверхзвук.
«Если ракетные установки стартовали рядом с домами, звуков может быть несколько. Например, сперва — старт ракеты, потом — переход на сверхзвук», — отмечает Абросимов.
Спикер добавляет, что на перехват воздушной цели запускается две ракеты. Это дает 100% гарантию поражения.
Ранее RostovGazeta сообщала, что жители Ростова сперва услышали вой, после чего раздался громкий звук, похожий на взрыв.