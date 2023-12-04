Эксперт по ДТП раскрыл правила поведения на дорогах зимой

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Зима — это время года, когда на дороге происходят множество непредсказуемых событий: морозы, снегопады, гололед. Все это требует от водителей особой осторожности и бдительности. В холодный период нужно избавиться от некоторых привычек и изменить свое поведение на дороге.
Один из экспертов по ДТП, Денис Степаненко, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что делать нельзя во время зимних переездов. Он подчеркнул, что управляемость автомобиля зависит от стиля вождения. В зимнее время колеса не так хорошо сцепляются с дорогой, поэтому нельзя рассчитывать только на хорошую зимнюю резину. Водители должны быть осознанными и отказаться от лихачества за рулем.
Важным аспектом безопасности является обзорность. Водителю необходимо видеть все происходящее на дороге. Нельзя заводить машину и сразу же начинать движение. Если на стеклах есть запотевание или проблемы с печкой, это может вызвать неприятные последствия. Поэтому перед поездкой необходимо приготовить автомобиль: запустить двигатель, очистить снег и наледь, проверить работу световых приборов.
Нельзя игнорировать правила безопасности при обгоне. В зимний период происходит много серьезных аварий из-за небрежного отношения к этому маневру. Если решаете обогнать другое транспортное средство, то нужно быть уверенным в хорошей видимости, управляемости автомобиля и чистом асфальте.
Очень важно использовать зимнюю резину. Многие водители ставят ее с запозданием, что очень опасно. Если переход с зимней на летнюю резину можно сделать поздно и без риска, то обратная ситуация может привести к ДТП.
Не стоит забывать о страховке ОСАГО. Зимой это особенно важно, но многие водители забывают о ней.