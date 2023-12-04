Эксперт по ДТП раскрыл правила поведения на дорогах зимой

Один из экспертов по ДТП, Денис Степаненко, рассказал интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, что делать нельзя во время зимних переездов. Он подчеркнул, что управляемость автомобиля зависит от стиля вождения. В зимнее время колеса не так хорошо сцепляются с дорогой, поэтому нельзя рассчитывать только на хорошую зимнюю резину. Водители должны быть осознанными и отказаться от лихачества за рулем.