Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть

Posted Сегодня, 10:34
Published Сегодня, 10:34
Modified Сегодня, 10:36
Updated Сегодня, 10:36
Правоохранители получили информацию об угоне грузовика и через некоторое время увидели его на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский. Они остановили автомобиль, но водитель не открыл и показал, что не понимает русского языка.
Затем он сдал назад и протаранил патрульный автомобиль, после чего попытался уехать. В ходе погони он совершал аварийные ситуации, из-за чего полицейские применили оружие и повредили колеса.
Тогда угонщик остановился, им оказался 34-летний житель Орловского района. Он был пьяным и теперь в отношении него завели уголовное дело.
Ранее силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД. Материал на эту тему читайте по ссылке.