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Published Сегодня, 10:34

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Updated Сегодня, 10:36

Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть

Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть

4 декабря 2023, 10:34
Фото: 61.мвд.рф
Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть

Полицейские открыли огонь по угнанной машине в Ростовской области

В Интернете опубликовали видео, на котором показана полицейская автопогоня за угонщиком в Ростовской области, ролик разместило региональное УМВД.

Правоохранители получили информацию об угоне грузовика и через некоторое время увидели его на дороге Волгоград — Каменск-Шахтинский. Они остановили автомобиль, но водитель не открыл и показал, что не понимает русского языка.

Затем он сдал назад и протаранил патрульный автомобиль, после чего попытался уехать. В ходе погони он совершал аварийные ситуации, из-за чего полицейские применили оружие и повредили колеса.

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Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть
Видео: 61.мвд.рф

Тогда угонщик остановился, им оказался 34-летний житель Орловского района. Он был пьяным и теперь в отношении него завели уголовное дело.

Ранее силовики задержали в Ростове грабителя с автоматом, гранатой и лже-удостоверением МВД. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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