Газ подорожает в Ростовской области с 1 июля 2024 года

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:37
Updated Сегодня, 10:37
В последний раз тарифы индексировали в декабре 2022 года, в тот год стоимость поднимали дважды. Поэтому в 2023 году ничего не меняли, но с 1 июля следующего года опять все изменится.
В частности, сейчас определен коэффициент, на который может вырасти совокупная плата за услуги ЖКХ. Он составляет 9,5%, выше поднимать стоимость нельзя.
Для каждого региона сделали свой показатель. К примеру, на Кубани он достигает 9,6%, а в некоторых субъектах составляет около 4%.
Стоит напомнить, что помимо услуг ЖКХ, в Ростовской области дорожают продукты и бензин. Так, известные бренды кетчупа и майонеза подняли цены в регионе.