rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:35

Published Сегодня, 10:35

Modified Сегодня, 10:37

Updated Сегодня, 10:37

Газ подорожает в Ростовской области с 1 июля 2024 года

Газ подорожает в Ростовской области с 1 июля 2024 года

4 декабря 2023, 10:35
Фото: 1MI
Газ подорожает в Ростовской области с 1 июля 2024 года
В Ростовской области с 1 июля следующего года вырастет стоимость услуг ЖКХ, в том числе платы за газ, следует из распоряжения правительства РФ.

В последний раз тарифы индексировали в декабре 2022 года, в тот год стоимость поднимали дважды. Поэтому в 2023 году ничего не меняли, но с 1 июля следующего года опять все изменится.

В частности, сейчас определен коэффициент, на который может вырасти совокупная плата за услуги ЖКХ. Он составляет 9,5%, выше поднимать стоимость нельзя.

Экономист Чеглов: К Новому году рыба может подорожать на 15%
Узнать подробнее

Для каждого региона сделали свой показатель. К примеру, на Кубани он достигает 9,6%, а в некоторых субъектах составляет около 4%.

Стоит напомнить, что помимо услуг ЖКХ, в Ростовской области дорожают продукты и бензин. Так, известные бренды кетчупа и майонеза подняли цены в регионе.

Читайте также:
Экономист Чеглов: К Новому году рыба может подорожать на 15%«На 673%»: какие бренды пшеничной муки подорожали больше всего в Ростове-на-ДонуЖилье в элитных новостройках Ростова подорожало на 11,3%
#Общество#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Цены#ЖКХ#Тарифы#Газ#Последние новости Ростова на сегодня#Регион#Индексация#Майонез
Подпишитесь
Политолог Сухарь призвал оградить ростовских школьников от сериала «Слово пацана»
Сегодня, 10:55
Эпичные кадры погони за угонщиком и ДТП в Ростовской области попали в Сеть
Сегодня, 10:34
Автобус №77 насмерть сбил пешехода в Ростове-на-Дону
Сегодня, 09:14
Даже в Новый год: названы точные даты магнитных бурь в декабре
Сегодня, 09:14
Много скидок, много подарков от группы компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Сегодня, 13:28