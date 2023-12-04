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Published Сегодня, 13:10

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Губернатор Голубев попросил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря

Губернатор Голубев попросил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря

4 декабря 2023, 13:10
Фото: mil.ru
Губернатор Голубев попросил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря
Губернатор Ростовской области Василий Голубев призвал земляков сохранять спокойствие после взрывов, вызванных работой систем ПВО, сообщение появилось в Telegram-канале губернатора.

В понедельник, 4 декабря, около 15.15 мск в Ростовской области от местных жителей стали поступать сообщения о взрывах и грохоте, который дончане слышали в небе над регионом. По предварительной информации, всего взрывов было три, и они были достаточной силы, чтобы их слышали не только ростовчане, но также жители Азова, Таганрога, Батайска и даже западные районы Аксая.

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Причиной грохота, по словам губернатора, стала работа систем ПВО. Губернатор Голубев утверждает, что системы ПВО работают по целям в воздушном пространстве за пределами региона.

«Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации. Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие!», — призвал дончан губернатор.

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