Губернатор Голубев попросил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря

В понедельник, 4 декабря, около 15.15 мск в Ростовской области от местных жителей стали поступать сообщения о взрывах и грохоте, который дончане слышали в небе над регионом. По предварительной информации, всего взрывов было три, и они были достаточной силы, чтобы их слышали не только ростовчане, но также жители Азова, Таганрога, Батайска и даже западные районы Аксая.