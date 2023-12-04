Губернатор Голубев попросил дончан успокоиться после работы систем ПВО 4 декабря

Posted Сегодня, 13:10
Published Сегодня, 13:10
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
В понедельник, 4 декабря, около 15.15 мск в Ростовской области от местных жителей стали поступать сообщения о взрывах и грохоте, который дончане слышали в небе над регионом. По предварительной информации, всего взрывов было три, и они были достаточной силы, чтобы их слышали не только ростовчане, но также жители Азова, Таганрога, Батайска и даже западные районы Аксая.
Причиной грохота, по словам губернатора, стала работа систем ПВО. Губернатор Голубев утверждает, что системы ПВО работают по целям в воздушном пространстве за пределами региона.
«Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в соответствии с задачами спецоперации. Уважаемые земляки, сохраняйте спокойствие!», — призвал дончан губернатор.