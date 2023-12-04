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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:10

Updated Сегодня, 13:10

Губернатор Голубев снова заявил о сработавшей системе ПВО в Ростовской области

Губернатор Голубев заявил о сработавшей системе ПВО в Ростовской области

4 декабря 2023, 13:02
Фото: donland.ru
Губернатор Голубев снова заявил о сработавшей системе ПВО в Ростовской области
В Ростовской области снова задействовали системы ПВО по целях за пределами региона, сообщил губернатор Василий Голубев.

Напомним, что местные жители заявили о звуках взрывов, которые они услышали в нескольких частях Ростова. Некоторые предположили, что сработала система ПВО и оказались правы.

«Опять были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в рамках задач СВО», — прокомментировал губернатор.

Власти прокомментировали слухи о работе систем ПВО в Ростовской области
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Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.

Добавим, что ранее системы ПВО уже несколько раз срабатывали в донском регионе. С одним из материалов на эту тему можно ознакомиться по ссылке.

А политолог Дмитрий Абросимов рассказывал RostovGazeta, для чего ВСУ хотят атаковать область.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ростовская область#ПВО#Голубев#Губернатор#Звуки взрывов#Регион#Происшествия
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