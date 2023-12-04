Губернатор Голубев заявил о сработавшей системе ПВО в Ростовской области

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:10
Updated Сегодня, 13:10
Напомним, что местные жители заявили о звуках взрывов, которые они услышали в нескольких частях Ростова. Некоторые предположили, что сработала система ПВО и оказались правы.
«Опять были задействованы системы ПВО. Они отрабатывают по целям за пределами нашего региона — в рамках задач СВО», — прокомментировал губернатор.
Он попросил местных жителей сохранять спокойствие.
Добавим, что ранее системы ПВО уже несколько раз срабатывали в донском регионе. С одним из материалов на эту тему можно ознакомиться по ссылке.
А политолог Дмитрий Абросимов рассказывал RostovGazeta, для чего ВСУ хотят атаковать область.