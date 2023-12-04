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Инвесторы юга России увеличили вложения в потребительские компании

Инвесторы юга России увеличили вложения в потребительские компании

4 декабря 2023, 11:20
Фото: freepik
Аналитики Тинькофф Инвестиций проанализировали инвестиционные предпочтения инвесторов в разных регионах нашей страны.

Выводы показали, что инвесторы Ростовской области активнее других жителей России вкладываются в ценные бумаги сектора потребительских компаний. На сегодня доля таких активов в инвестиционных портфелях частников уже достигла 14,6%. Исследование проводилось с сентября 2022 по сентябрь 2023 года.

Донской регион всегда занимал далеко не последнее место по числу частных инвесторов. Да и сегодня область входит в топ-10 российских регионов. Здесь сосредоточено 8% всех российских инвесторов, причем за последнее время их число увеличилось на 4%.

По мнению аналитиков, к инвестированию россиян подтолкнули события в России и мире в 2022 году, а также последующее падение котировок многих компаний. Руководитель департамента инвестиционной аналитики Тинькофф Инвестиций Кирилл Комаров уверен, что инвесторы видят потенциал заработка на просадке в долгосрочной и среднесрочной перспективе.

Помимо роста числа инвесторов, Ростовская область отличилась и особыми чертами в их инвестиционных предпочтениях, продемонстрировав вложения в потребительский сектор, тогда как у большинства россиян для инвестиций доминантой всегда оставался — финансовый. На Юге России финансовому сектору по доли инвестиций отводится почетное второе место. Некоторые эксперты связывают это явление близостью инвесторов к тем или иным компаниям, а также доверие жителей к самой компании, производству или бренду.

Самыми популярными бумагами в инвестиционных портфелях жителей Ростовской области стали обыкновенные акции Газпрома и Сбербанка, а также биржевой фонд «Вечного портфеля». В целом по России инвесторы в первую очередь вкладываются в российские акции (45% в портфелях), в облигации (28%) и в ETF (7,2%). По сравнению с 2020–2021 годами россияне стали больше инвестировать в биржевое золото и серебро (0,8%).

Стоит добавить, что согласно аналитической справке, средний доход от инвестиций в России за первый квартал 2023 года — +14,6%.

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