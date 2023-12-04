Инвесторы юга России увеличили вложения в потребительские компании

Помимо роста числа инвесторов, Ростовская область отличилась и особыми чертами в их инвестиционных предпочтениях, продемонстрировав вложения в потребительский сектор, тогда как у большинства россиян для инвестиций доминантой всегда оставался — финансовый. На Юге России финансовому сектору по доли инвестиций отводится почетное второе место. Некоторые эксперты связывают это явление близостью инвесторов к тем или иным компаниям, а также доверие жителей к самой компании, производству или бренду.