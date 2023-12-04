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Posted Сегодня, 11:31

Published Сегодня, 11:31

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Матвиенко: запреты не решат проблему абортов

4 декабря 2023, 11:31
Валентина Матвиенко заявила, что введение запретов на аборты не решит проблему, связанную с этой процедурой. По словам спикера Совета Федерации, государство не пойдет по этому пути, так как это неэффективно.

Она также отметила, что ранее Россия уже столкнулась с подобным запретом, что привело к негативным последствиям — увеличению нелегального рынка абортов и женской смертности, пишет runews24.ru.

Матвиенко также выразила свое мнение о провокационных заявлениях, которые только усугубляют напряженность общества.

Она уверена, что в будущем общество само придет к тому, что аборты будут проводиться только по медицинским показаниям. В подтверждение своих слов она указала на то, что за последние пять лет количество абортов в стране сократилось на четверть.

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