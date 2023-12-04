Матвиенко: запреты не решат проблему абортов

Posted Сегодня, 11:31
Published Сегодня, 11:31
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Updated Сегодня, 11:34
Она также отметила, что ранее Россия уже столкнулась с подобным запретом, что привело к негативным последствиям — увеличению нелегального рынка абортов и женской смертности, пишет runews24.ru.
Матвиенко также выразила свое мнение о провокационных заявлениях, которые только усугубляют напряженность общества.
Она уверена, что в будущем общество само придет к тому, что аборты будут проводиться только по медицинским показаниям. В подтверждение своих слов она указала на то, что за последние пять лет количество абортов в стране сократилось на четверть.