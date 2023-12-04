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Posted Сегодня, 13:28

Published Сегодня, 13:28

Modified Сегодня, 13:30

Updated Сегодня, 13:30

Много скидок, много подарков от группы компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Много скидок, много подарков от группы компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

4 декабря 2023, 13:28
Фото: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Реклама. ООО СК «СЗ ДОННЕФТЕСТРОЙ» . erid: LjN8KGUAz
Откладывать больше некуда! Только до конца 2023 года для Вас действуют скидки на квартиры в новых районах города Ростова-на-Дону!

Ищете идеальное место для нового этапа вашей жизни? У вас есть уникальный шанс — стать жителем новых жилых комплексов, таких как:

  • ЖК «Панорама на Театральном»
  • ЖК «Флора»
  • ЖК «Западные Аллеи»
Фото: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Новогоднее колесо скидок уже запущено на сайте ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ»!

Успейте получить выгоду и подарки!

В этом году компания уже сдала два объекта! Счастливые новоселы уже получают свои ключи.

Фото: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Также, в декабре при покупке квартиры в новых жилых комплексах от ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» Вы сможете получить кладовку в подарок!

Фото: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

Обратитесь в отдел продаж ГК «ДОННЕФТЕСТРОЙ» по тел: 204-04-59, чтобы узнать все подробности акции и забронировать квартиру!

Видео: «ДОННЕФТЕСТРОЙ»

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Подробности о проекте сайте.

ЖК «Западные аллеи». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Доннефтестрой-Юг». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. ЖК «Панорама на Театральном». Застройщик ООО «СЗ Доннефтестрой-Театральный». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. ЖК «Флора». Застройщик ООО «Специализированный застройщик Доннефтестрой-Аксай». Проектная декларация на сайте наш. дом.рф. Подробности акции «Много скидок» на сайте . Не является публичной офертой.

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