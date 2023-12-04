«Мусор в космос полетит?»: эксперта возмутил рост тарифа на вывоз отходов в Ростове

Posted Сегодня, 12:12
Published Сегодня, 12:12
Modified Сегодня, 12:14
Updated Сегодня, 12:14
Напомним, что с 1 июля 2024 года предельный тариф на вывоз мусора должен был увеличиться примерно на 100 рублей — до 794,6 рубля за кубометр (+13,9%).
Однако недавно приняли решение существенно увеличить тариф — до 1246,3 рубля за кубометр (+78,6%).
«Понятно, что стоимость горючего для перевозок возросла. Но, судя по размеру повышения тарифа, у меня создалось впечатление, что в него решили заложить строительство космического корабля. Ощущение такое, будто мусор собрались отправлять в космос», — делится мнением Сергей Левченко.
Спикер подчеркивает, что и предыдущий тариф за вывоз отходов вызывал множество вопросов.
«Прежде, чем повышать тариф, нужно проанализировать предыдущий. Посмотреть, были ли выполнены обещания, которые в него закладывались? Допустим, регоператор говорил о строительстве современного мусороперерабатывающего комплекса, с сортировкой, переработкой более 50% отходов. А люди пишут, звонят и жалуются, что ничего не изменилось», — говорит собеседник.
Эксперт настаивает на необходимости разложить по полочкам и взвесить обоснованность тарифа за вывоз мусора регоператором.
«Соответствующие структуры должны обязательно обратить внимание на эту ситуацию и выяснить, на что требуются такие деньги. Я хорошо помню, как в одном из регионов люди жаловались на слишком дорогую стоимость воды из-под крана. А при расследовании выяснилось, что директор водоканала купил себе дом за 16 миллионов рублей, и эти деньги внесли в тариф», — рассказывает Левченко.
Спикер уверен, что на Прямую линию с президентом в декабре 2024 года поступит огромное количество обращений по мусорным свалкам.
«А если говорить конкретно про жителей хутора Веселый, то мы прекрасно понимаем, каким будет их вопрос. Люди уже давно интересуются — где тот обещанный современный мусороперерабатывающий комплекс?» — резюмирует собеседник.
Ранее RostovGazeta сообщала, что летом 2022 года планировалось начать строительство мусоросортировочного комплекса Мясниковского МЭОКа. Хотя его строительство обещали завершить в 2021 году.