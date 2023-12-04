«Мусор в космос полетит?»: эксперта возмутил рост тарифа на вывоз отходов в Ростове

«Соответствующие структуры должны обязательно обратить внимание на эту ситуацию и выяснить, на что требуются такие деньги. Я хорошо помню, как в одном из регионов люди жаловались на слишком дорогую стоимость воды из-под крана. А при расследовании выяснилось, что директор водоканала купил себе дом за 16 миллионов рублей, и эти деньги внесли в тариф», — рассказывает Левченко.