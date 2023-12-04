Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря

В понедельник, 4 декабря, Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале объявил, что в Ростове началась подготовка улиц к празднованию Нового года. Сейчас рабочие уже заняты сборкой каркасов елок перед парком имени Максима Горького и на площади Советов, высота елей составит 21 метр. Установку елей собираются закончить до 10 декабря.