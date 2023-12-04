Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря

Posted Сегодня, 16:08
Published Сегодня, 16:08
Modified Сегодня, 16:28
Updated Сегодня, 16:28
В понедельник, 4 декабря, Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале объявил, что в Ростове началась подготовка улиц к празднованию Нового года. Сейчас рабочие уже заняты сборкой каркасов елок перед парком имени Максима Горького и на площади Советов, высота елей составит 21 метр. Установку елей собираются закончить до 10 декабря.
Кроме того, новшеством станет украшение Ворошиловского моста и моста на проспекте Стачки. Оба путепровода украсят гирляндами как теплого, так и холодного свечения.
Алексей Логвиненко рассказал, что праздничное оформление появится на популярных прогулочных улицах, например, в переулке Соборном появится световая арка «2024», а в Покровском сквере установят арки с хвоей и световые композиции. Декоративное оформление установят и на Театральной площади, среди них упомянули световые деревья, арку с оленями и праздничные шары.
«Планируем завершить новогоднее оформление города до 15 декабря», — сказано в сообщении.
Ранее стало известно, как будет выглядеть праздничный декор к Новому году в Ростове.