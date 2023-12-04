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Published Сегодня, 16:08

Modified Сегодня, 16:28

Updated Сегодня, 16:28

Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря

Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря

4 декабря 2023, 16:08
Фото: rostovgazeta.ru
Новогоднее оформление Ростова обещают закончить до 15 декабря
В Ростове сборку праздничных елей закончат и установку на новогодних декораций обещают закончить до 15 декабря, об этом заявил глава администрации города Алексей Логвиненко.

В понедельник, 4 декабря, Алексей Логвиненко в своем Telegram-канале объявил, что в Ростове началась подготовка улиц к празднованию Нового года. Сейчас рабочие уже заняты сборкой каркасов елок перед парком имени Максима Горького и на площади Советов, высота елей составит 21 метр. Установку елей собираются закончить до 10 декабря.

Установка каркаса ели на улице Большой СадовойУстановка каркаса ели на улице Большой Садовой
Установка каркаса ели на улице Большой Садовой
Фото: rostovgazeta.ru

Кроме того, новшеством станет украшение Ворошиловского моста и моста на проспекте Стачки. Оба путепровода украсят гирляндами как теплого, так и холодного свечения.

Алексей Логвиненко рассказал, что праздничное оформление появится на популярных прогулочных улицах, например, в переулке Соборном появится световая арка «2024», а в Покровском сквере установят арки с хвоей и световые композиции. Декоративное оформление установят и на Театральной площади, среди них упомянули световые деревья, арку с оленями и праздничные шары.

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«Планируем завершить новогоднее оформление города до 15 декабря», — сказано в сообщении.

Ранее стало известно, как будет выглядеть праздничный декор к Новому году в Ростове.

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