Объем операций через СБП в Банке ЗЕНИТ вырос на 65%

Кроме того, в Банке ЗЕНИТ активно развивается сервис оплаты по QR-кодам через СБП. В 2023 году среднемесячные показатели по количеству операций увеличились в 4,5 раза, а по объему — в 3 раза по отношению к 2022 году. Только в ноябре текущего года сервисом воспользовались 124 тыс. раз. Чаще всего с его помощью оплачивали одежду, путешествия и товары для дома.