Объявили лауреатов политической премии «Гамбургский счет» 2023 года

Политиком года, по словам Евгения Минченко, выбрали «НейроЖириновского», конкурировавшего с мэром столицы РФ Сергеем Собяниным. И это символично, учитывая тот факт, что в прошлом году Владимира Вольфовича посмертно признали политиком года. По мнению Минченко, вероятно, такой результат можно объяснить инерцией от его харизмы, обаяния и идей, которые до сих пор помогают партии Жириновского.