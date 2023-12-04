Объявили лауреатов политической премии «Гамбургский счет» 2023 года

Posted Сегодня, 15:08
Published Сегодня, 15:08
Modified Сегодня, 15:09
Updated Сегодня, 15:09
Издание 56orb.ru пишет, что впервые политическая премия «Гамбургский счет» была проведена в 2016 году. Победителями конкурса становятся политики, партии, политические группы и кандидаты, которые проявили результативность, технологичность и креативность во время конкурентных политических кампаний и демократических процедур.
В истории премии уже второй раз в номинации «Мэр года» два победителя: глава крупного города Иркутск Руслан Болотов и мэр небольшого города Сысерти Свердловской области Дмитрий Нисковских.
По словам главы РАСО Евгения Минченко, Руслан Болотов смог решить целый ряд казавшихся неразрешимыми конфликтов и впервые за долгое время обеспечить доминирование партии «Единая Россия» на выборах в законодательное собрание Иркутской области. А Дмитрий Нисковских продемонстрировал яркий коммуникативный стиль и предложил креативные решения для привлечения внимания к своему небольшому городу.
Лучшей муниципальной кампанией от партии «Единая Россия» названы выборы в городской совет депутатов Красноярска. Лучшую муниципальную кампанию оппозиционной партии провела КПРФ на выборах в совет депутатов Абакана. Награду за лучшую кампанию непарламентской партии получила партия «Зеленые» на выборах в городской совет Красноярска.
Политиком года, по словам Евгения Минченко, выбрали «НейроЖириновского», конкурировавшего с мэром столицы РФ Сергеем Собяниным. И это символично, учитывая тот факт, что в прошлом году Владимира Вольфовича посмертно признали политиком года. По мнению Минченко, вероятно, такой результат можно объяснить инерцией от его харизмы, обаяния и идей, которые до сих пор помогают партии Жириновского.
Лучшая кампания врио губернатора проведена главой Красноярского края Михаилом Котюковым. Что касается действующего губернатора от «Единой России», лучшей признана кампания по выборам губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Губернатор Орловской области Андрей Клычков из КПРФ стал победителем в номинации «Лучшая кампания действующего губернатора от оппозиционной партии».
В голосовании принимали участие участники комитета по политтехнологиям РАСО — больше ста профессиональных политических консультантов, политтехнологов и политических юристов. Вручение премии осуществлялось в рамках форума «Дни PR — 2023». Медиахолдинг 1MI выступил в качестве информационного партнера мероприятия.