Очередной победой завершили спортивный год каратисты Суворовского

В следующем году ребята примут участие в первенствах ЮФО, России и мира, а так же в трех международных турнирах в России и Беларуси. Главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай Олег Захаров, поставил спортсменам в следующем году выполнить норматив кандидата в мастера спорта.