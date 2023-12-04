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Published Сегодня, 09:25

Modified Сегодня, 09:27

Updated Сегодня, 09:27

Очередной победой завершили спортивный год каратисты Суворовского

Очередной победой завершили спортивный год каратисты Суворовского

4 декабря 2023, 09:25
Фото: Ростовская ассоциация киокусинкай
Дмитрий Сычев и Юлия Янкова заняли призовые места в турнире «Кубок Дона».

Этот традиционный турнир состоялся в первое воскресенье декабря, и собрал 550 спортсменов из 7 регионов РФ. В южную столицу приехали спортсмены из Волгоградской и Астраханской областей, Ставропольского и Краснодарского края, Республик Дагестан, Крым и Северной Осетии, которые соревновались в дисциплинах ката и кумитэ.

Фото: Ростовская ассоциация киокусинкай

В составе сборной Ростовской области, в новой для него возрастной категории 14-15 лет, Дмитрий Сычев занял первые места в обеих дисциплинах. Его коллега по команде Юлия Янкова завоевала серебряную медаль в ката, и бронзовую в кумитэ в возрастной категории 12-13 лет.

Оба спортсмена занимаются в бойцовском клубе «Суворов» под руководством тренера высшей категории Олега Захарова. Это был завершающий турнир уходящего года, который продолжил череду побед суворовских каратистов.

Фото: Ростовская ассоциация киокусинкай

В следующем году ребята примут участие в первенствах ЮФО, России и мира, а так же в трех международных турнирах в России и Беларуси. Главный тренер сборной команды Ростовской области по киокусинкай Олег Захаров, поставил спортсменам в следующем году выполнить норматив кандидата в мастера спорта.

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