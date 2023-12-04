Около 3 млрд рублей потребуется на ремонт «дома с ангелами» в Ростове

Posted Сегодня, 08:18
Published Сегодня, 08:18
Modified Сегодня, 08:20
Updated Сегодня, 08:20
Газета «Молот» со ссылкой на его слова пишет, что инвесторы не спешат вкладывать деньги в этот объект. Он добавил, что за счет бюджета провести такие работы не получится.
«Необходимо привлекать частные инвестиции и создавать для этого привлекательные условия», — отметил Бураков.
Напомним, что трехэтажное здание возвели в 1910 году, оно стало известным благодаря роману «Двенадцать стульев» писателей Ильфа и Петрова. Несколько лет назад этот объект признали аварийным, после чего началось расселение жильцов.
Появилась информация, что здесь хотят разместить музей истории Ростова-на-Дону.