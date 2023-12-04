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Published Сегодня, 08:18

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Updated Сегодня, 08:20

Около 3 млрд рублей потребуется на ремонт «дома с ангелами» в Ростове

Около 3 млрд рублей потребуется на ремонт «Дома с ангелами» в Ростове

4 декабря 2023, 08:18
Фото: rostovgazeta.ru
Около 3 млрд рублей потребуется на ремонт «дома с ангелами» в Ростове
В Ростове-на-Дону придется потратить около 2-3 миллиардов рублей, чтобы привести в порядок «Дом с ангелами», сообщил депутат Заксобрания региона Игорь Бураков.

Газета «Молот» со ссылкой на его слова пишет, что инвесторы не спешат вкладывать деньги в этот объект. Он добавил, что за счет бюджета провести такие работы не получится.

«Необходимо привлекать частные инвестиции и создавать для этого привлекательные условия», — отметил Бураков.

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Напомним, что трехэтажное здание возвели в 1910 году, оно стало известным благодаря роману «Двенадцать стульев» писателей Ильфа и Петрова. Несколько лет назад этот объект признали аварийным, после чего началось расселение жильцов.

Появилась информация, что здесь хотят разместить музей истории Ростова-на-Дону.

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