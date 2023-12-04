«Планов очень много»: в министерстве туризма Сахалина озвучили планы на 2024 год

— Планов очень много. Но в первую очередь, конечно, это совместная работа с муниципальными властями. К примеру, в следующем году в районах продолжат обустраивать зоны отдыха у воды. Также уделять внимания дорогам к туристическим достопримечательностям. К примеру, в сторону Лагуны Буссе и мысу Птичий. Первая ласточка в 2023 году — дорога к мысам Великан и Птичий. В связи с тем, что это один из приоритетных наших маршрутов, была выделена субсидия Корсаковскому городскому округу, чтобы они начали приводить в порядок дорогу в данном направлении. В 2024 году эта работа будет продолжена. Например, в Макаровском городском округе дорога к бухте Тихой в текущем году взята на баланс муниципалитета, и ее теперь ежемесячно грейдируют, чтобы туристы могли туда проехать. С этим помогает министерство транспорта и дорожного хозяйства. Именно с дорог начинается такая услуга — туризм. Правительство Сахалинской области заинтересовано в оказании большой поддержки районным властям.