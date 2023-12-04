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Published Сегодня, 10:55

Modified Сегодня, 11:14

Updated Сегодня, 11:14

Эксперт рассказал, почему «Слово пацана» не следует смотреть ростовским школьникам

Политолог Сухарь призвал оградить ростовских школьников от сериала «Слово пацана»

4 декабря 2023, 10:55
Фото: Midjourney
Эксперт рассказал, почему «Слово пацана» не следует смотреть ростовским школьникам

Политолог Сухарь призвал оградить ростовских детей от сериала «Слово пацана»

Ростовские школьники сегодня очень развиты, они большое количество времени проводят в гаджетах. Примеры, которые демонстрируются в сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте», могут стать для них в чем-то привлекательными. Этого допускать никак нельзя, сообщил RostovGazeta политолог Александр Сухарь.

Напомним, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» набирает популярность у ростовчан. Однако мнения разделились. Одни с интересом следят за развитием событий. Другие уверены, что такое нельзя показывать в широком доступе.

«Сериал действительно интересный. Он еще раз доказывает, что российский кинематограф жив и может выдавать качественный продукт, как бы в этом не сомневались на Западе», — отмечает Александр Сухарь.

С точки зрения политолога, сериал интересен тем, что базируется на реальных событиях. Спикер подчеркивает, что феномен казанских молодежных группировок и задал старт истории молодежных уличных банд. У сериала есть ограничение 18+.

С точки зрения политолога, сериал интересен тем, что базируется на реальных событияхС точки зрения политолога, сериал интересен тем, что базируется на реальных событиях
С точки зрения политолога, сериал интересен тем, что базируется на реальных событиях
Фото: Midjourney

«И это необходимо. Такие фильмы должны смотреть думающие люди, окрепшие морально и интеллектуально. Посыл сериала вполне правильный. Он подтверждает, что уличные банды и преступность — это тупиковый путь. Эта мысль в сериале заложена очень правильно», — подчеркивает эксперт.

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Спикер разъясняет, что несмотря на короткий период возвышения криминального элемента в лихих 90-х годах, жизнь расставила все на свои места. Сегодня подобное не только недопустимо, но и невозможно. Тем не менее, ростовских школьников эксперт рекомендует ограничить от просмотра подобных сериалов.

«Ведь для неокрепшего сознания жизнь воспринимается как своего рода игра», — резюмирует политолог.

Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове за серию убийств задержали уроженца Казани — организатора банды «Кинопленка».

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