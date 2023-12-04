Политолог Сухарь призвал оградить ростовских школьников от сериала «Слово пацана»

Спикер разъясняет, что несмотря на короткий период возвышения криминального элемента в лихих 90-х годах, жизнь расставила все на свои места. Сегодня подобное не только недопустимо, но и невозможно. Тем не менее, ростовских школьников эксперт рекомендует ограничить от просмотра подобных сериалов.