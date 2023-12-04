Политолог Сухарь призвал оградить ростовских школьников от сериала «Слово пацана»

Posted Сегодня, 10:55
Published Сегодня, 10:55
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Напомним, что российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте» набирает популярность у ростовчан. Однако мнения разделились. Одни с интересом следят за развитием событий. Другие уверены, что такое нельзя показывать в широком доступе.
«Сериал действительно интересный. Он еще раз доказывает, что российский кинематограф жив и может выдавать качественный продукт, как бы в этом не сомневались на Западе», — отмечает Александр Сухарь.
С точки зрения политолога, сериал интересен тем, что базируется на реальных событиях. Спикер подчеркивает, что феномен казанских молодежных группировок и задал старт истории молодежных уличных банд. У сериала есть ограничение 18+.
«И это необходимо. Такие фильмы должны смотреть думающие люди, окрепшие морально и интеллектуально. Посыл сериала вполне правильный. Он подтверждает, что уличные банды и преступность — это тупиковый путь. Эта мысль в сериале заложена очень правильно», — подчеркивает эксперт.
Спикер разъясняет, что несмотря на короткий период возвышения криминального элемента в лихих 90-х годах, жизнь расставила все на свои места. Сегодня подобное не только недопустимо, но и невозможно. Тем не менее, ростовских школьников эксперт рекомендует ограничить от просмотра подобных сериалов.
«Ведь для неокрепшего сознания жизнь воспринимается как своего рода игра», — резюмирует политолог.
Ранее RostovGazeta сообщала, как в Ростове за серию убийств задержали уроженца Казани — организатора банды «Кинопленка».