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«Защита от терактов»: в Ростове потратят 62 млн рублей на охранников

Посты охраны для защиты от терактов установят у 12 мостов в Ростовской области

4 декабря 2023, 11:44
Фото: 1MI
«Защита от терактов»: в Ростове потратят 62 млн рублей на охранников
В Ростове-на-Дону выбрали подрядчика, который займется охраной мостов в круглосуточном режиме, говорится на портале Госзакупок.

Всего на охрану 12 автомобильных мостов планируют потратить 62,2 миллиона рублей. Речь идет о путепроводах, которые проходят через Дон, судоходный канал, Северский Донец, а также другие водоемы.

Согласно техническому заданию, выставят 28 постов охраны, а также появится диспетчерский пост для координации работы персонала. Сотрудники будут защищать мосты от терактов, а также обеспечат соблюдение пропускного режима.

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Добавим, что подрядчиком выступает компания «УВО Минтранса России». Охранять мосты будут с 1 декабря 2023 года по 23 июля 2024 года.

Ранее стало известно, что более 7 миллионов рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене».

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