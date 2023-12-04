Посты охраны для защиты от терактов установят у 12 мостов в Ростовской области

Posted Сегодня, 11:44
Published Сегодня, 11:44
Modified Сегодня, 11:46
Updated Сегодня, 11:46
Всего на охрану 12 автомобильных мостов планируют потратить 62,2 миллиона рублей. Речь идет о путепроводах, которые проходят через Дон, судоходный канал, Северский Донец, а также другие водоемы.
Согласно техническому заданию, выставят 28 постов охраны, а также появится диспетчерский пост для координации работы персонала. Сотрудники будут защищать мосты от терактов, а также обеспечат соблюдение пропускного режима.
Добавим, что подрядчиком выступает компания «УВО Минтранса России». Охранять мосты будут с 1 декабря 2023 года по 23 июля 2024 года.
Ранее стало известно, что более 7 миллионов рублей потратят на обслуживание охранных систем на «Ростов-Арене».