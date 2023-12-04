РЭО: Нижегородскую области включили в топ-3 регионов по обращению с ТКО

В этом году оценка регионов осуществлялась по восьми критериям. Так, эксперты учитывали достаточность отраслевой инфраструктуры, своевременность строительства объектов обращения с ТКО, дефицит мощностей по размещению отходов. Также оценивались параметры, связанные с охватом населения раздельным сбором отходов, бесперебойностью предоставления услуги по обращению с ТКО, динамикой показателей обработки и утилизации мусора. Специалисты обращали внимание и на просветительскую работу с гражданами, проведение региональных мероприятий и экологических акций, уровень удовлетворенности населением обращением с отходами в регионе. В числе критериев оценки — работа с волонтерскими движениями. Немаловажно и соответствие территориальной схемы региона Правилам, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2018 № 1130.