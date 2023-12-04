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РЭО: Нижегородскую области включили в топ-3 регионов по обращению с ТКО

РЭО: Нижегородскую области включили в топ-3 регионов по обращению с ТКО

4 декабря 2023, 12:41
Фото: 1MI
Двадцатку регионов с лучшими показателями в отрасли обращения с отходами возглавили Москва, Подмосковье, Нижегородская и Тульская области. Вице-премьер Виктория Абрамченко рассказала, что данный рейтинг был сформирован в рамках категории «Регионы России» «Зеленой премии — 2023».

 

Премию проводит Российский экологический оператор, пишет newsnn.ru.

В этом году оценка регионов осуществлялась по восьми критериям. Так, эксперты учитывали достаточность отраслевой инфраструктуры, своевременность строительства объектов обращения с ТКО, дефицит мощностей по размещению отходов. Также оценивались параметры, связанные с охватом населения раздельным сбором отходов, бесперебойностью предоставления услуги по обращению с ТКО, динамикой показателей обработки и утилизации мусора. Специалисты обращали внимание и на просветительскую работу с гражданами, проведение региональных мероприятий и экологических акций, уровень удовлетворенности населением обращением с отходами в регионе. В числе критериев оценки — работа с волонтерскими движениями. Немаловажно и соответствие территориальной схемы региона Правилам, которые утверждены постановлением Правительства РФ от 22 сентября 2018 № 1130.

По словам гендиректора ППК «РЭО» Дениса Буцаева, «Зеленый рейтинг» является механизмом оценки вклада субъектов России и регоператоров в создание благоприятной среды для устойчивого развития комплексной системы обращения с ТКО в стране. Рейтинг позволит проанализировать динамику развития системы обращения с отходами в субъектах и послужит дополнительным стимулом для субъектов к взаимодействию с населением. Буцаев также подчеркнул значимую роль граждан в реализации реформы в отрасли обращения с ТКО и формировании циркулярной экономики в России.

Рейтинг был сформирован на основе статистических данных и результатов соцопроса. Как отметил глава РЭО, такой подход позволяет оценить цифровые данные и уровень восприятия гражданами изменений в отрасли обращения с отходами.

Уточняется, что в статистику вошли сведения федеральных и региональных органов исполнительной власти, данные электронной модели федсхемы обращения с ТКО, цифровой системы «РЭО Радар» и Российского экологического оператора. Кроме этого, учитывались результаты анкетирования участников «Зеленого рейтинга». Выборку для телефонного опроса провели в мае–июне этого года. В нее вошли тридцать тысяч жителей из всех субъектов России в возрасте 18 лет и старше.

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