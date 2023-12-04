РЭО озвучил победителей «Зеленой премии — 2023»

Posted Сегодня, 13:40
Published Сегодня, 13:40
Modified Сегодня, 13:40
Updated Сегодня, 13:40
Премия проводится уже третий год. Впервые в 2021 году на конкурс было представлено 1000 инициатив, в этот раз их стало уже почти 4 тысячи. Об этом сообщила вице-премьер Виктория Абрамченко. При этом она отметила, что за три года проведения премии экологическая ситуация в стране улучшилась, пишет properm.ru.
Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что суть «Зеленой премии» сводится в первую очередь не к статистике. Главное — это вклад в защиту экологии, который может внести каждый отдельно взятый житель России. По своему масштабу проекты могут разными — как федеральными, так и небольшими региональными. Однако все они направлены на помощь гражданам в плане изменения своей модели поведения и на формирование у них экологически осознанного мышления и привычек.
В рамках «Зеленой премии — 2023» работы оценивались в шести номинациях, среди них «Инициативы отраслевых компаний», «Общественные и волонтерские проекты», «Корпоративные проекты». Также заявки поступали в номинациях «Образовательные проекты», «Культурные и медийные проекты», «Экологичные практики в строительстве». Помимо этого, конкурс включал в себя еще одну закрытую номинацию — «Регионы России», или «Зеленый рейтинг», который проводился на основе методологии Российского экологического оператора и включал в себя статистические данные и результаты социологического опроса.
Размер денежных призов для лучших проектов составил от 57 000 до 350 000 рублей. Их вручили авторам работ в номинациях «Общественные и волонтерские проекты», «Образовательные проекты» и «Культурные и медийные проекты». Всего участники получат на развитие проектов 5,8 миллиона рублей.
В состав жюри вошли представители госучреждений, которые занимаются вопросами экологии, участники отрасли обращения с отходами, предприниматели, ученые. Эксперты выбрали наиболее результативные проекты, которые показали максимальную масштабность и вовлеченность населения, а также продемонстрировали возможность распространения идей на всей территории РФ.