РЭО озвучил победителей «Зеленой премии — 2023»

Гендиректор РЭО Денис Буцаев подчеркнул, что суть «Зеленой премии» сводится в первую очередь не к статистике. Главное — это вклад в защиту экологии, который может внести каждый отдельно взятый житель России. По своему масштабу проекты могут разными — как федеральными, так и небольшими региональными. Однако все они направлены на помощь гражданам в плане изменения своей модели поведения и на формирование у них экологически осознанного мышления и привычек.