Роспотребнадзор рассказал дончанам, как выбрать сладкий подарок на Новый год

Posted Сегодня, 14:25
Published Сегодня, 14:25
Modified Сегодня, 14:27
Updated Сегодня, 14:27
Все ближе становится Новый год, а значит и пора утренников, праздничных елок и, конечно, подарков. Роспотребнадзор подготовил памятку о том, что стоит знать родителям при покупке сладких подарков своим детям и их друзьям.
В первую очередь специалисты Роспотребнадзора рекомендуют дончанам обращать внимание на те подарки, которые продают в местах организованной торговли — магазинах, супермаркетах и официальных рынках на территории Ростовской области.
При выборе подарка стоит обращать не только на яркость упаковки, но также и информацию на ней, в частности маркировку, сроки годности, условия хранения и в обязательном порядке состав сладкого подарка, который не должен содержать аллергенов, гидрогенизированных жиров, ядра абрикосовой косточки, арахиса[прим. редакции — в случае если у ребенка может быть непереносимость этого вида орехов], а также алкоголя, острых специй и консервантов.
Специалисты Роспотребнадзора советуют родителям отдавать предпочтения наборам, в которых есть пастила, натуральный шоколад, зефир и галетное печенье, поскольку эти сладости могут быть низкокалорийны и быть хорошим источником магния, белка и антиоксидантом. В то же время дончанам советуют отказаться от покупки наборов, в которых есть карамель, в том числе леденцовая.
Ранее ростовчанам рассказали, где и за сколько можно купить детский карнавальный костюм к Новому году.