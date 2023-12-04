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Posted Сегодня, 14:25

Published Сегодня, 14:25

Modified Сегодня, 14:27

Updated Сегодня, 14:27

Роспотребнадзор рассказал дончанам, как выбрать сладкий подарок ребенку на Новый год

Роспотребнадзор рассказал дончанам, как выбрать сладкий подарок на Новый год

4 декабря 2023, 14:25
Фото: rostovgazeta.ru
Роспотребнадзор рассказал дончанам, как выбрать сладкий подарок ребенку на Новый год
В Ростовской области дончанам рассказали, каким должен быть сладкий подарок ребенку на Новый год, памятка появилась на портале Роспотребнадзора.

Все ближе становится Новый год, а значит и пора утренников, праздничных елок и, конечно, подарков. Роспотребнадзор подготовил памятку о том, что стоит знать родителям при покупке сладких подарков своим детям и их друзьям.

В первую очередь специалисты Роспотребнадзора рекомендуют дончанам обращать внимание на те подарки, которые продают в местах организованной торговли — магазинах, супермаркетах и официальных рынках на территории Ростовской области.

При выборе подарка стоит обращать не только на яркость упаковки, но также и информацию на ней, в частности маркировку, сроки годности, условия хранения и в обязательном порядке состав сладкого подарка, который не должен содержать аллергенов, гидрогенизированных жиров, ядра абрикосовой косточки, арахиса[прим. редакции — в случае если у ребенка может быть непереносимость этого вида орехов], а также алкоголя, острых специй и консервантов.

Полная памятка с рекомендациями по покупке сладких подарков к Новому году Полная памятка с рекомендациями по покупке сладких подарков к Новому году
Полная памятка с рекомендациями по покупке сладких подарков к Новому году
Фото: rospotrebnadzor.ru

Специалисты Роспотребнадзора советуют родителям отдавать предпочтения наборам, в которых есть пастила, натуральный шоколад, зефир и галетное печенье, поскольку эти сладости могут быть низкокалорийны и быть хорошим источником магния, белка и антиоксидантом. В то же время дончанам советуют отказаться от покупки наборов, в которых есть карамель, в том числе леденцовая.

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Ранее ростовчанам рассказали, где и за сколько можно купить детский карнавальный костюм к Новому году.

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