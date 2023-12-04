Роспотребнадзор рассказал дончанам, как выбрать сладкий подарок на Новый год

При выборе подарка стоит обращать не только на яркость упаковки, но также и информацию на ней, в частности маркировку, сроки годности, условия хранения и в обязательном порядке состав сладкого подарка, который не должен содержать аллергенов, гидрогенизированных жиров, ядра абрикосовой косточки, арахиса[прим. редакции — в случае если у ребенка может быть непереносимость этого вида орехов], а также алкоголя, острых специй и консервантов.