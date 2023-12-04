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Published Сегодня, 15:45

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Updated Сегодня, 15:47

Росприроднадзор оценит влияние на экологию свалки отходов в центре Ростова

Росприроднадзор оценит влияние на экологию огромной свалки отходов в центре Ростова

4 декабря 2023, 15:45
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru
Росприроднадзор оценит влияние на экологию свалки отходов в центре Ростова

Росприроднадзор оценит влияние на экологию свалки отходов в центре Ростова

Общественный инспектор межрегионального управления Росприроднадзора подтвердил информацию о наличии свалки строительных отходов. Информация об этом передана в Управление, сообщили RostovGazeta в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.

Напомним, что ростовчан возмутило появление несанкционированных свалок со строительным мусором в центре Ростова — на улице Береговой.

Сперва в зеленую зону возле ЖК «Державинский» сгрузили одну гору строительных отходов, а следующей ночью — вторую.

Местные жители пришли к выводу, что строительный мусор сюда привозят ночами — чтобы никто не видел.

Местные жители пришли к выводу, что строительный мусор в зеленую зону в центре Ростова привозят ночами — чтобы никто не видел.Местные жители пришли к выводу, что строительный мусор в зеленую зону в центре Ростова привозят ночами — чтобы никто не видел.
Местные жители пришли к выводу, что строительный мусор в зеленую зону в центре Ростова привозят ночами — чтобы никто не видел.
Фото: Сергей Кабаненко / rostovgazeta.ru

В пресс-службе регионального Росприроднадзора сообщили, что общественный инспектор выезжал на место свалочного очага на Береговой, 73. Информация об образовании свалки строительных отходов подтвердилась.

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«По данному факту сотрудниками Управления будут проведены необходимые мероприятия, в том числе выездное обследование территории и оценка степени негативного воздействия на окружающую среду», — подчеркнули в пресс-службе.

Ранее RostovGazeta сообщала, почему эксперта возмутил рост тарифа на вывоз отходов в Ростове.

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