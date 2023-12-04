Росприроднадзор оценит влияние на экологию огромной свалки отходов в центре Ростова

Posted Сегодня, 15:45
Published Сегодня, 15:45
Modified Сегодня, 15:47
Updated Сегодня, 15:47
Напомним, что ростовчан возмутило появление несанкционированных свалок со строительным мусором в центре Ростова — на улице Береговой.
Местные жители пришли к выводу, что строительный мусор сюда привозят ночами — чтобы никто не видел.
В пресс-службе регионального Росприроднадзора сообщили, что общественный инспектор выезжал на место свалочного очага на Береговой, 73. Информация об образовании свалки строительных отходов подтвердилась.
«По данному факту сотрудниками Управления будут проведены необходимые мероприятия, в том числе выездное обследование территории и оценка степени негативного воздействия на окружающую среду», — подчеркнули в пресс-службе.
Ранее RostovGazeta сообщала, почему эксперта возмутил рост тарифа на вывоз отходов в Ростове.