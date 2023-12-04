Росприроднадзор оценит влияние на экологию огромной свалки отходов в центре Ростова

Росприроднадзор оценит влияние на экологию свалки отходов в центре Ростова

Общественный инспектор межрегионального управления Росприроднадзора подтвердил информацию о наличии свалки строительных отходов. Информация об этом передана в Управление, сообщили RostovGazeta в пресс-службе Межрегионального управления Росприроднадзора по Ростовской области и Республике Калмыкия.