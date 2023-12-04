Россиянам рассказали, от каких новогодних подарков лучше воздержаться

Posted Сегодня, 16:51
Published Сегодня, 16:51
Modified Сегодня, 16:52
Updated Сегодня, 16:52
Россиянам, которые ведут общий быт, не нужно дарить на Новый год посудомоечные машины, утюги и сковородки, убеждена психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова. Она рекомендует отдавать предпочтение подаркам, подчеркивающим заботу о человеке.
Как сообщает издание NEWS.ru, эксперт не советует дарить на Новый год вещи, применяемые в быту — их лучше просто купить и привнести в семью. На праздники следует делать подарки, не намекающие на то, что надо навести чистоту. Это может стать дополнительным фактором стресса.
Ранее Наумова заявляла, что выбирая новогодний презент, нужно вспомнить, что любит ваш партнер или супруг, и отталкиваться только от его или ее желаний. А если человек не является любителем сюрпризов, можно просто спросить его о новогоднем подарке или приобрести презент вместе. Психолог рассказала, что для девушки идеально подойдут такие подарки, как парфюмерия, кремы, а для молодого человека — различные аксессуары.