Россиянам рассказали, от каких новогодних подарков лучше воздержаться

Ранее Наумова заявляла, что выбирая новогодний презент, нужно вспомнить, что любит ваш партнер или супруг, и отталкиваться только от его или ее желаний. А если человек не является любителем сюрпризов, можно просто спросить его о новогоднем подарке или приобрести презент вместе. Психолог рассказала, что для девушки идеально подойдут такие подарки, как парфюмерия, кремы, а для молодого человека — различные аксессуары.