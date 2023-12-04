Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце

Posted Сегодня, 17:47
Published Сегодня, 17:47
Modified Сегодня, 17:49
Updated Сегодня, 17:49
Совсем недавно ученые обнаружили огромную корональную дыру на Солнце, снимки в рентгеновском диапазоне опубликовали на портале SpaceWeatherLive.
Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин поделился с изданием Donday мыслями о том, как появление корональной дыры может отразиться на повседневной жизни жителей Ростовской области и земли в целом.
По словам ученого, сами корональные дыры возникают в момент минимальной активности Солнца, а потому появление такой крупной дыры можно считать необычным явлением.
При этом сами корональные дыры являются источником быстрых потоков солнечного ветра, которые при взаимодействии с магнитосферой Земли вызывают геомагнитные бури. По словам специалистов, возникновение мощных потоков солнечного ветра может привести к нарушению работы электросетей, отключению радиосвязи и выведению из строя спутников, а также появлению полярного сияния. Однако в этот раз подобные последствия маловероятны.
«В целом можно отметить, что ничего опасного или экстраординарного сейчас с нашим Солнцем не происходит. Такие явления в прошлом наблюдались неоднократно и являются нормальным проявлением астрофизики Солнца», — рассказал астроном Дёмин, добавив, что подобное явление фиксировали весной 2023 года, и тогда это никак не отразилось на повседневной жизни дончан.
Ранее индийские ученые заявили, что земляне могут остаться без интернета в начале 2024 года.