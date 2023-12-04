rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 17:47

Published Сегодня, 17:47

Modified Сегодня, 17:49

Updated Сегодня, 17:49

Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце

Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце

4 декабря 2023, 17:47
Фото: Midjourney
Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце
Ростовский астроном Николай Дёмин рассказал, к чему может привести появление корональной дыры на Солнце, подробностями поделились донские СМИ.

Совсем недавно ученые обнаружили огромную корональную дыру на Солнце, снимки в рентгеновском диапазоне опубликовали на портале SpaceWeatherLive.

Заведующий астрономической обсерваторией парка Горького в Ростове Николай Дёмин поделился с изданием Donday мыслями о том, как появление корональной дыры может отразиться на повседневной жизни жителей Ростовской области и земли в целом.

По словам ученого, сами корональные дыры возникают в момент минимальной активности Солнца, а потому появление такой крупной дыры можно считать необычным явлением.

Корональная дыра на Солнце 4 декабряКорональная дыра на Солнце 4 декабря
Корональная дыра на Солнце 4 декабря
Фото: spaceweatherlive.com

При этом сами корональные дыры являются источником быстрых потоков солнечного ветра, которые при взаимодействии с магнитосферой Земли вызывают геомагнитные бури. По словам специалистов, возникновение мощных потоков солнечного ветра может привести к нарушению работы электросетей, отключению радиосвязи и выведению из строя спутников, а также появлению полярного сияния. Однако в этот раз подобные последствия маловероятны.

«Солнце спешит»: ростовский астроном предупредил о нарастании магнитных бурь
Узнать подробнее

«В целом можно отметить, что ничего опасного или экстраординарного сейчас с нашим Солнцем не происходит. Такие явления в прошлом наблюдались неоднократно и являются нормальным проявлением астрофизики Солнца», — рассказал астроном Дёмин, добавив, что подобное явление фиксировали весной 2023 года, и тогда это никак не отразилось на повседневной жизни дончан.

Ранее индийские ученые заявили, что земляне могут остаться без интернета в начале 2024 года.

Читайте также:
Даже в Новый год: названы точные даты магнитных бурь в декабреМощнейшая магнитная буря обрушится на ростовчан 30 ноября«Взрыв на Солнце больше России»: синоптик назвал причину северного сияния в Ростове
#Общество#Город#Наука#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Надежда Пустяк#Ученые#Космос#Последние новости Ростова на сегодня#Астрономия#Интернет#Ростов#Наука в Ростовской области#Магнитные бури#Солнце#Солнечный ветер#Происшествия
Подпишитесь
В Ростовскую область завезли Дедов Морозов, а жителей призвали успокоиться
Сегодня, 15:57
Жителей Ростовской области призвали отказаться от салютов, чтобы не мешать работе ПВО
Сегодня, 15:41
Росприроднадзор оценит влияние на экологию огромной свалки отходов в центре Ростова
Сегодня, 15:45
В Ростове-на-Дону приступили к работе елочные базары
Сегодня, 16:24
Эксперт Абросимов рассказал, почему ростовчане слышат ПВО за пределами региона
Сегодня, 15:44
Много скидок, много подарков от группы компаний «ДОННЕФТЕСТРОЙ»
Сегодня, 13:28