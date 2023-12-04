Ростовский астроном Дёмин назвал последствия появления корональной дыры на Солнце

При этом сами корональные дыры являются источником быстрых потоков солнечного ветра, которые при взаимодействии с магнитосферой Земли вызывают геомагнитные бури. По словам специалистов, возникновение мощных потоков солнечного ветра может привести к нарушению работы электросетей, отключению радиосвязи и выведению из строя спутников, а также появлению полярного сияния. Однако в этот раз подобные последствия маловероятны.