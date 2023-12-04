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Posted Сегодня, 04:54

Published Сегодня, 04:54

Modified Сегодня, 04:59

Updated Сегодня, 04:59

Сезон заморозков и снегопадов начнется в Ростове-на-Дону с 7 декабря

Сезон заморозков и снегопадов начнется в Ростове-на-Дону с 7 декабря

4 декабря 2023, 04:54
Фото: 1MI
В Ростове-на-Дону на этой неделе наступит настоящая зима с заморозками и снегопадом, сообщили в Гидрометцентре.

В понедельник, 4 декабря, будет дождливая погода с температурой +5 градусов. Но во вторник похолодает до -1 градуса, а осадки прекратятся.

В среду сохранятся аналогичные погодные условия, а в четверг начнется снег с дождем. Снегопад будет сохраняться до 10 декабря, но уже без дождей.

Жителям Ростовской области могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды
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Согласно прогнозам, ветер усилится до 8 метров в секунду, а в ночное время на неделе похолодает до -3 градусов.

Ранее стало известно, какая будет погода в Ростове-на-Дону на Новый год. Материал на эту тему читайте по ссылке.

До этого говорилось, что жителям региона могут разрешить опаздывать на работу из-за непогоды.

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#Илья Протвинов#Ростов-на-Дону#Ветер#Погода#Новый год#Снегопад#Температура#Дождь#Градусы#Заморозки
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