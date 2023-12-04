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Published Сегодня, 05:53

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Синоптик Вильфанд заявил о снегопаде в Ростовской области с 5 декабря

Синоптик Вильфанд заявил о снегопаде в Ростовской области с 5 декабря

4 декабря 2023, 05:53
Фото: 1MI
В Ростовской области во вторник, 5 декабря, могут выпасть осадки в виде дождя и снега, сообщил представитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Он рассказал ТАСС, что в этот день в регионе пройдут ливни со снегом, может появиться гололед. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега.

По словам Вильфанда, сильные осадки в ближайшее время пройдут и в других регионах, в том числе в Крыму и Омской области.

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В понедельник в регионе температура составит +5 градусов, а во вторник она опустится до -1 градуса. Такие же погодные условия ожидаются и в следующие несколько дней, ветер может усилиться до 8 метров в секунду.

Ранее около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури.

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