Синоптик Вильфанд заявил о снегопаде в Ростовской области с 5 декабря

Posted Сегодня, 05:53
Published Сегодня, 05:53
Modified Сегодня, 05:58
Updated Сегодня, 05:58
Он рассказал ТАСС, что в этот день в регионе пройдут ливни со снегом, может появиться гололед. Кроме того, ожидается налипание мокрого снега.
По словам Вильфанда, сильные осадки в ближайшее время пройдут и в других регионах, в том числе в Крыму и Омской области.
В понедельник в регионе температура составит +5 градусов, а во вторник она опустится до -1 градуса. Такие же погодные условия ожидаются и в следующие несколько дней, ветер может усилиться до 8 метров в секунду.
Ранее около 120 детей эвакуировали в Ростовской области из-за потопа после бури.