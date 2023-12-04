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Published Сегодня, 07:35

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Updated Сегодня, 07:37

Синоптики дали неутешительный прогноз на Новый год в Ростовской области

Синоптики дали неутешительный прогноз на Новый год в Ростовской области

4 декабря 2023, 07:35
Фото: 1MI
Синоптики дали неутешительный прогноз на Новый год в Ростовской области
По информации метеорологов, в Ростовской области ожидается холодная новогодняя ночь, говорится в предварительных прогнозах.

Днем 31 декабря будет облачно с порывами ветра до пяти метров в секунду. Средняя температура воздуха должна составить +3 градуса.

В новогоднюю ночь температура может опуститься до -5 градусов, осадков во время праздника не будет. Поэтому тем, кто планирует его отмечать на улице, придется одеваться теплее.

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В целом в конце декабря жителей региона ждет солнечная и холодная погода. Но данный прогноз является предварительным и может измениться к концу месяца.

Напомним, что сезон заморозков и снегопадов начнется в Ростове-на-Дону с 7 декабря. Материал на эту тему читайте по ссылке.

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