Социолог Верещагина объяснила, почему запрет абортов не поднимет рождаемость на Дону

Posted Сегодня, 12:48
Published Сегодня, 12:48
Modified Сегодня, 13:48
Updated Сегодня, 13:48
Тема полного запрета или частичного ограничения абортов муссируется в СМИ и обществе последние несколько недель. Сторонники этой идеи уповают, что запрет искусственного прерывания беременности поможет поднять рождаемость, а значит, спасет от демографической ямы. Противники запрета абортов напоминают о советском плачевном опыте, когда женщины, рискуя жизнью, все равно шли на процедуру подпольно. К тому же, согласно статистике, запрет абортов никак на проблему рождаемости не влиял.
Подтвердила это и в разговоре с корреспондентом RostovGazeta социолог Анна Верещагина.
«Могу ответить так — однозначно нет. Никакие запреты не заставят современную женщину рожать больше, чем она сама того хочет», — говорит собеседница издания.
Она объяснила, что в обществе произошли изменения на уровне ценностей. Сейчас семьи ориентируются на рождение небольшого количества детей.
«Введение практики запрета абортов приведет к тому, к чему всегда приводило в таких случаях, — ухудшению здоровья женского населения страны и росту смертности среди женщин в результате „подпольных“ абортов. Но посмотрим на это и с другой стороны. Кому нужен нежелательный, нежеланный ребенок в семье, даже если он вынужденно родился, потому что женщина не смогла сделать аборт? Государству? Наверное… Но этого мало. Если женщина хотела сделать аборт, значит она не хотела ребенка, а дети должны рождаться по желанию. Только так они будут расти здоровыми и счастливыми», — рассуждает эксперт.
Она заключает, что аборт — является правом женщины как человека. Говорить же о запрете искусственного прерывания беременности, как минимум, негуманно.
«Но самое главное, с моей точки зрения, — это права человека, права семьи и женщины непосредственно решать — становиться ей матерью или нет. И в XXI веке говорить о запрете абортов мне кажется совершенным абсурдом», — заключила Верещагина.