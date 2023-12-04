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Социолог объяснила, поможет ли запрет абортов поднять рождаемость в Ростове-на-Дону

Социолог Верещагина объяснила, почему запрет абортов не поднимет рождаемость на Дону

4 декабря 2023, 12:48
Фото: 1MI
Социолог объяснила, поможет ли запрет абортов поднять рождаемость в Ростове-на-Дону
Запреты абортов не заставят женщину рожать больше, чем она хочет, заявила корреспонденту RostovGazeta ростовский социолог Анна Верещагина.

Тема полного запрета или частичного ограничения абортов муссируется в СМИ и обществе последние несколько недель. Сторонники этой идеи уповают, что запрет искусственного прерывания беременности поможет поднять рождаемость, а значит, спасет от демографической ямы. Противники запрета абортов напоминают о советском плачевном опыте, когда женщины, рискуя жизнью, все равно шли на процедуру подпольно. К тому же, согласно статистике, запрет абортов никак на проблему рождаемости не влиял.

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Подтвердила это и в разговоре с корреспондентом RostovGazeta социолог Анна Верещагина.

«Могу ответить так — однозначно нет. Никакие запреты не заставят современную женщину рожать больше, чем она сама того хочет», — говорит собеседница издания.

Она объяснила, что в обществе произошли изменения на уровне ценностей. Сейчас семьи ориентируются на рождение небольшого количества детей.

Сейчас семьи ориентируются на рождение небольшого количества детей.Сейчас семьи ориентируются на рождение небольшого количества детей.
Сейчас семьи ориентируются на рождение небольшого количества детей.
Фото: 1MI

«Введение практики запрета абортов приведет к тому, к чему всегда приводило в таких случаях, — ухудшению здоровья женского населения страны и росту смертности среди женщин в результате „подпольных“ абортов. Но посмотрим на это и с другой стороны. Кому нужен нежелательный, нежеланный ребенок в семье, даже если он вынужденно родился, потому что женщина не смогла сделать аборт? Государству? Наверное… Но этого мало. Если женщина хотела сделать аборт, значит она не хотела ребенка, а дети должны рождаться по желанию. Только так они будут расти здоровыми и счастливыми», — рассуждает эксперт.

Она заключает, что аборт — является правом женщины как человека. Говорить же о запрете искусственного прерывания беременности, как минимум, негуманно.

«Но самое главное, с моей точки зрения, — это права человека, права семьи и женщины непосредственно решать — становиться ей матерью или нет. И в XXI веке говорить о запрете абортов мне кажется совершенным абсурдом», — заключила Верещагина.

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#Общество#Эксклюзив#Алина Заярная#Ростов-на-Дону#Ростовская область#Ростов#RostovGazeta#Аборты#Запрет абортов
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