Социолог Верещагина объяснила, почему запрет абортов не поднимет рождаемость на Дону

«Введение практики запрета абортов приведет к тому, к чему всегда приводило в таких случаях, — ухудшению здоровья женского населения страны и росту смертности среди женщин в результате „подпольных“ абортов. Но посмотрим на это и с другой стороны. Кому нужен нежелательный, нежеланный ребенок в семье, даже если он вынужденно родился, потому что женщина не смогла сделать аборт? Государству? Наверное… Но этого мало. Если женщина хотела сделать аборт, значит она не хотела ребенка, а дети должны рождаться по желанию. Только так они будут расти здоровыми и счастливыми», — рассуждает эксперт.